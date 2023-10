Nguyên nhân ban đầu của vụ cháy 8 tàu và phương tiện du lịch trên biển Cửa Đại

Công an tỉnh Quảng Nam đã xác định nguyên nhân ban đầu của vụ cháy tàu ở bến Cửa Đại đã làm 5 ca nô và 3 tàu gỗ bị cháy rụi hoàn toàn, có một tàu gỗ bị cháy xém.

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, vào trưa ngày 10/10, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng – Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, nhận định nguyên nhân ban đầu xảy ra vụ cháy hàng loạt tàu gỗ và ca nô tại bến Cửa Đại (TP Hội An) có thể do chập điện.

Hiện trường vụ cháy - Ảnh: Báo Công an nhân dân

Điều tra ban đầu cho thấy, vụ cháy xảy ra vào lúc 3h20 ngày 10/10, ngọn lửa xuất phát từ một tàu gỗ, sau đó cháy lan ra các tàu gỗ và ca nô neo đậu tại bến Cửa Đại. Vụ cháy gây thiệt hại nặng nề, trong đó 8 chiếc bị cháy hoàn toàn gồm tàu Hải Bàng Qna-0513, QNa-0528, QNa-0528, cano Đảo Nhớ QNa-1232,QNa-1167, cano Ngân Hà QNa-1199, QNa-1357, cano Phú Lộc QNa-1316 và tàu gỗ Hải đảo xanh Qna-0768 bị cháy xém… Tổng thiệt hại vụ cháy ước tính khoảng 20 tỷ đồng.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng cho biết: "Vụ cháy rất lớn, gây thiệt hại nặng nề. Một số tàu khi cháy trôi ra xa cách bờ gần 100m nên công tác chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn. Đến thời điểm này cơ bản đám cháy đã được dập tắt".

Lực lượng chức năng nỗ lực dập lửa các phương tiện bị cháy - Ảnh: Báo Dân Trí

Theo thông tin từ báo Dân Trí, ngay sau khi dập lửa, lực lượng Công an phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam và các lực lượng chức năng khác lai dắt các phương tiện bị cháy vào bờ, không để các phương tiện này bị chìm. Vì tàu bị chìm sẽ gây khó khăn cho việc khắc phục hậu quả cũng như xác định nguyên nhân cháy.

Hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm phương tiện để làm rõ vụ cháy.

