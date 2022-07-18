Tại hiện trường, chiếc xe máy bị thiêu cháy hoàn toàn và một chiếc ví có Chứng minh nhân dân, Giấy phép lái xe máy cùng mảnh giấy ghi số điện thoại và dòng chữ "xin gọi giùm cho vợ tôi".

Theo VTV đưa tin, sáng 18/7, Công an huyện Đơn Dương (Lâm Đồng) cho biết, rạng sáng cùng ngày, người dân phát hiện trong Nghĩa trang Lạc Bình, xã Lạc Xuân (Đơn Dương) có một người đàn ông chết cháy, thi thể biến dạng và một bé trai bị bỏng nặng, bò ra ngoài cổng nghĩa trang, được người dân phát hiện và đưa đến Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng cấp cứu. Tuy nhiên, bé trai đã tử vong lúc 7 giờ 30 phút cùng ngày.

Tại hiện trường, chiếc xe máy bị thiêu cháy hoàn toàn và một chiếc ví có Chứng minh nhân dân, Giấy phép lái xe máy cùng mảnh giấy ghi số điện thoại và dòng chữ "xin gọi giùm cho vợ tôi". Chứng minh nhân dân ghi tên Đặng Minh Cao, 44 tuổi, nơi thường trú thôn Thọ Lộc, xã Xuân Lộc, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên. Bé trai đi cùng có tên Đặng N. T. Th, khoảng 10 tuổi.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Nghĩa trang Lạc Bình được phong tỏa. Công an huyện Đơn Dương đang phối hợp với các cơ quan chức năng, Công an tỉnh Lâm Đồng, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Nghĩa trang Lạc Bình được phong tỏa, các ngành chức năng tỉnh Lâm Đồng tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc - Ảnh: báo Người Lao động

Theo thông tin báo Người Lao động, cơ quan chức năng đồng thời gọi điện liên lạc theo số điện thoại ghi trong mảnh giấy thì nhận được thông tin từ người anh ruột của ông Cao. Người này cho biết hai cha con ông Cao đi Đà Lạt hơn một tuần nay chưa thấy về, nay lại nhận tin đau lòng.

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