Tiết lộ nguyên nhân gây cháy lớn tại nhà hàng gần chợ Bến Thành

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, vào trưa ngày 17/10, đại diện Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PC07) Công an TP.HCM đã thông tin về vụ cháy xảy ra tại cơ sở kinh doanh District K trên đường Thủ Khoa Huân, phường Bến Thành, quận 1.

Cụ thể, cơ sở này có kết cấu 1 trệt và 1 lầu. Do vi phạm an toàn phòng cháy chữa cháy nên nhà hàng cà phê District K đã bị đình chỉ hoạt động. Trong quá trình quán sửa chữa thì xảy ra cháy, nhận định nguyên nhân gây cháy là do hàn cắt kim loại.