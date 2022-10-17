Tiết lộ nguyên nhân gây cháy lớn tại nhà hàng gần chợ Bến Thành

Đến hơn 11h ngày 17/10, vụ cháy xảy ra tại nhà hàng District K (30 đường Thủ Khoa Huân, phường Bến Thành, quận 1) cơ bản đã được khống chế bên ngoài, khói đen liên tục bốc nghi ngút.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, vào trưa ngày 17/10, đại diện Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PC07) Công an TP.HCM đã thông tin về vụ cháy xảy ra tại cơ sở kinh doanh District K trên đường Thủ Khoa Huân, phường Bến Thành, quận 1. Cụ thể, cơ sở này có kết cấu 1 trệt và 1 lầu. Do vi phạm an toàn phòng cháy chữa cháy nên nhà hàng cà phê District K đã bị đình chỉ hoạt động. Trong quá trình quán sửa chữa thì xảy ra cháy, nhận định nguyên nhân gây cháy là do hàn cắt kim loại.

Bên cạnh đó, đại diện quán District K cũng xác nhận quán đang đóng cửa để sửa chữa, nâng cấp hệ thống phòng cháy chữa cháy theo yêu cầu của cơ quan chức năng. Đại diện quán District K cho biết: "Trong lúc thi công, công nhân thuê thợ bên ngoài vào hàn cắt sắt khiến xỉ hàn văng ra tấm xốp rồi gây cháy". Hiện trường vụ cháy - Ảnh: VTC News Đến hơn 11h ngày 17/10, vụ cháy cơ bản đã được khống chế - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ Trước đó, theo thông tin từ VTC News, vào khoảng 9h30 ngày 17/10, đám cháy bùng lên tại cơ sở kinh doanh District K, đường Thủ Khoa Huân, phường Bến Thành, quận 1, TP.HCM, cách cổng Bắc chợ Bến Thành khoảng 50m. Vị trí cháy cũng nằm khá gần với Dinh Độc Lập, Nhà hát Thành phố, phố đi bộ Nguyễn Huệ... Người dân xung quanh tìm cách dập lửa tại chỗ nhưng bất thành.

Đám cháy lớn kèm theo khói bao trùm khu vực. Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PC07) Công an TP.HCM và phòng cháy chữa cháy quận 1 điều hơn 10 xe chữa cháy đến hiện trường. Hình ảnh các chiến sỹ nỗ lực chữa cháy - Ảnh: Báo Tiền Phong Đến hơn 11h cùng ngày vụ cháy xảy ra tại nhà hàng District K không gây thiệt hại về người nhưng đã khiến trang thiết bị, vật chất tại cơ sở này bị thiêu rụi. Hiện tại, cơ quan chức năng mời đại diện cơ sở và đơn vị thi công lên trụ sở để phục vụ điều tra.

Long Biên: Cháy lớn kèm tiếng nổ to, ngọn lửa bốc cao dữ dội trong khu dân cư khiến nhiều người hoang mang: chưa ước tính thiệt hại tài sản Được biết, tại thời điểm xảy ra đám cháy, 1 chiếc ô tô ngay cạnh ngôi nhà nằm trong ngõ sâu có nguy cơ phát nổ khiến nhiều người hoang mang. Lực lượng chức năng đã rất vất vả để dập tắt ngọn lửa và chưa ước tính thiệt hại tài sản.

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