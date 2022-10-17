Công an tỉnh Phú Yên đã quyết định khởi tố, bắt tạm giam Lê Ngọc Phương (42 tuổi, quê huyện Tuy An) điều tra về hành vi Giết người.

Theo thông tin từ VTC News, vào ngày 17/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Phú Yên đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối tượng Lê Ngọc Phương (SN 1979, trú thôn Long Hà, xã An Định, huyện Tuy An) về tội "Giết người".

Cụ thể, trong lúc mâu thuẫn về chuyện tiền bạc, đối tượng Lê Ngọc Phương đã lấy dao đâm vào vùng ngực phải của anh Nguyễn Văn H. (SN 1984, trú Diêm Điền, xã An Ninh Tây, huyện Tuy An) dẫn đến tử vong. Đồng thời, Nguyễn Lý (SN 1979, trú thôn 3, xã An Ninh Tây, huyện Tuy An) bị thương.

Đối tượng Lê Ngọc Phương sau khi gây án - Ảnh: Vietnamnet

Trước đó, theo thông tin từ Vietnamnet, vào khoảng 18h30 ngày 16/10, anh Nguyễn Văn H. và Nguyễn Lý cùng 2 người bạn của mình ngồi nhậu tại nhà anh H. Lúc này, anh Hồng nhớ lại mâu thuẫn trong chuyện tiền bạc với Phương nên lấy điện thoại gọi.

Lúc sau, Phương chạy xe máy tới, rồi vào nói chuyện với anh Hồng. Trò chuyện chưa được bao lâu hai người xảy ra cãi vã, ẩu đả. Đến nơi, Phương và anh H. xảy ra cãi vã. Anh H. dùng chai đựng rượu đánh vào đầu của Phương, Phương xông vào định đánh lại anh H. thì anh Lý chạy lại can ngăn.

Trong cơn bực tức, Phương lấy trong túi quần 1 con dao đâm anh Lý gây thương tích và tiếp tục đuổi theo, đâm vào vùng ngực phải anh H. rồi bỏ đi. Sau đó, Anh H. bỏ chạy một đoạn thì bất tỉnh, sau đó được người nhà chở đi cấp cứu, trên đường đi anh H. tử vong. Còn anh Lý được người nhà đưa vào bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên cấp cứu.

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