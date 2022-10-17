Lời khai của hung thủ dùng dao đâm 1 người tử vong và 1 người bị thương ở Phú Yên

Xã hội 17/10/2022 15:41

Công an tỉnh Phú Yên đã quyết định khởi tố, bắt tạm giam Lê Ngọc Phương (42 tuổi, quê huyện Tuy An) điều tra về hành vi Giết người.

Theo thông tin từ VTC News, vào ngày 17/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Phú Yên đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối tượng Lê Ngọc Phương (SN 1979, trú thôn Long Hà, xã An Định, huyện Tuy An) về tội "Giết người".

Cụ thể, trong lúc mâu thuẫn về chuyện tiền bạc, đối tượng Lê Ngọc Phương đã lấy dao đâm vào vùng ngực phải của anh Nguyễn Văn H. (SN 1984, trú Diêm Điền, xã An Ninh Tây, huyện Tuy An) dẫn đến tử vong. Đồng thời, Nguyễn Lý (SN 1979, trú thôn 3, xã An Ninh Tây, huyện Tuy An) bị thương.

Lời khai của hung thủ dùng dao đâm 1 người tử vong và 1 người bị thương ở Phú Yên - Ảnh 1
Đối tượng Lê Ngọc Phương sau khi gây án - Ảnh: Vietnamnet

 

Trước đó, theo thông tin từ Vietnamnet, vào khoảng 18h30 ngày 16/10, anh Nguyễn Văn H. và Nguyễn Lý cùng 2 người bạn của mình ngồi nhậu tại nhà anh H. Lúc này, anh Hồng nhớ lại mâu thuẫn trong chuyện tiền bạc với Phương nên lấy điện thoại gọi.

Lúc sau, Phương chạy xe máy tới, rồi vào nói chuyện với anh Hồng. Trò chuyện chưa được bao lâu hai người xảy ra cãi vã, ẩu đả. Đến nơi, Phương và anh H. xảy ra cãi vã. Anh H. dùng chai đựng rượu đánh vào đầu của Phương, Phương xông vào định đánh lại anh H. thì anh Lý chạy lại can ngăn.

Trong cơn bực tức, Phương lấy trong túi quần 1 con dao đâm anh Lý gây thương tích và tiếp tục đuổi theo, đâm vào vùng ngực phải anh H. rồi bỏ đi. Sau đó, Anh H. bỏ chạy một đoạn thì bất tỉnh, sau đó được người nhà chở đi cấp cứu, trên đường đi anh H. tử vong. Còn anh Lý được người nhà đưa vào bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên cấp cứu.

Nhân chứng kể lại khoảnh khắc cháy ở nhà hàng cạnh chợ Bến Thành: Lo lắng cõng người thân, hoang mang ôm đồ tháo chạy

Nhân chứng kể lại khoảnh khắc cháy ở nhà hàng cạnh chợ Bến Thành: Lo lắng cõng người thân, hoang mang ôm đồ tháo chạy

Vụ cháy xảy ra tại nhà hàng District K (30 đường Thủ Khoa Huân, phường Bến Thành, quận 1) cơ bản đã được khống chế vào hơn 11h ngày 17/10.

Xem thêm
Từ khóa:   anh em mâu thuẫn Án mạng ở Phú Yên Mâu thuẫn từ chuyện nợ nần

TIN MỚI NHẤT

Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3,3 mét ẩn nấp dưới gầm giường

Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3,3 mét ẩn nấp dưới gầm giường

Video 57 phút trước
Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Ô tô lao vào gầm xe tải đang đỗ, 7 người thiệt mạng thương tâm

Ô tô lao vào gầm xe tải đang đỗ, 7 người thiệt mạng thương tâm

Video 1 giờ 57 phút trước
Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 27 phút trước
Cây xanh cao 30 mét đổ xuống đường, đè trúng nhiều người là 4 người bị thương

Cây xanh cao 30 mét đổ xuống đường, đè trúng nhiều người là 4 người bị thương

Video 2 giờ 54 phút trước
Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng

Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 27 phút trước
Gia Lai: Người phụ nữ tử vong sau khi ngã từ tầng 5 khách sạn

Gia Lai: Người phụ nữ tử vong sau khi ngã từ tầng 5 khách sạn

Đời sống 3 giờ 55 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 27 phút trước
Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Dinh dưỡng 4 giờ 57 phút trước
Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Đời sống 5 giờ 5 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?