Cảm động cảnh sát giao thông Hà Nội dẫn đường đưa bé trai 3 tuổi đi cấp cứu

Xã hội 17/10/2022 11:09

Mới đây, lực lượng cảnh sát giao thông vừa mở đường cho xe taxi đưa bé trai 3 tuổi bị lồng ruột đến viện cấp cứu kịp thời.

Theo thông tin từ báo Thanh niên, vào sáng ngày 17/10, đại diện Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công an cho biết, lực lượng cảnh sát giao thông vừa mở đường cho xe taxi đưa bé trai bị lồng ruột đến viện cấp cứu kịp thời.

Cụ thể, khoảng 7h30 vào sáng 17/10, trong lúc đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến vành đai 3 bằng mô tô đặc chủng, thiếu tá Nguyễn Minh Tuấn, cán bộ Đội dẫn đoàn số 1 (thuộc Phòng hướng dẫn điều khiển giao thông và dẫn đoàn, Cục cảnh sát giao thông) phát hiện một xe ô tô con đang di chuyển chậm trong làn dừng khẩn cấp, đoạn đối diện Trường đại học Thăng Long (Q.Hoàng Mai, Hà Nội) đã tiếp cận kiểm tra.

Cảm động cảnh sát giao thông Hà Nội dẫn đường đưa bé trai 3 tuổi đi cấp cứu - Ảnh 1
Chị Hoàng Thị Như kịp thời đưa con vào viện cấp cứu - Ảnh: Báo Thanh niên

 

Qua nắm bắt, thiếu tá Tuấn phát hiện chiếc xe đang chở một cháu nhỏ từ Bắc Ninh tới Bệnh viện Nhi Trung ương cấp cứu. Đến đoạn đường kể trên thì phương tiện đông nên phải di chuyển chậm. Ngay lập tức, thiếu tá Tuấn đã dùng xe mô tô đặc chủng mở đường và trực tiếp dẫn đường cho xe ô tô chở cháu bé đến tận bệnh viện.

Theo thông tin từ báo Dân Việt, tài xế ô tô cho biết, thời điểm đó anh chở hai mẹ con chị Hoàng Thị Như và bé Nguyễn Minh Khôi (3 tuổi) từ H.Thuận Thành (Bắc Ninh) xuống Hà Nội cấp cứu vì lồng ruột, sốt cao. Do lượng phương tiện đông, di chuyển chậm, lo lắng cho sức khỏe bé nên đã bật đèn cảnh báo và di chuyển vào làn dừng khẩn cấp.

Cục cảnh sát giao thông cho biết: "Lo lắng sức khỏe của cháu bé bị ảnh hưởng nên lái xe taxi đã bật đèn cảnh báo và di chuyển chậm sang làn dừng khẩn cấp, và cũng rất may mắn, tài xế taxi gặp được tổ công tác cảnh sát giao thông dẫn đường, để kịp thời đưa hai mẹ con cháu bé đến bệnh viện cấp cứu".

Cảm động cảnh sát giao thông Hà Nội dẫn đường đưa bé trai 3 tuổi đi cấp cứu - Ảnh 2
Hình ảnh lực lượng cảnh sát giao thông sử dụng xe mô tô đặc chủng để tuần tra trên đường Vành đai 3 trên cao - Ảnh: Báo Dân Việt

Lực lượng chức năng cho hay, sau sự việc, chị Như vô cùng xúc động trước sự giúp đỡ kịp thời của tổ công tác cảnh sát giao thông. Chị Như gửi lời cảm ơn đến tổ cảnh sát giao thông nói trên và lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc nói chung, đã luôn sát cánh và hết lòng vì người dân.

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