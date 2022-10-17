Vụ Tina Dương lừa đảo: Trước khi bị bắt đã nộp lại số tiền 148 triệu đồng để khắc phục hậu quả

Tina Dương khai, số tiền này có được là do buôn bán online, livestream trên mạng xã hội trong thời gian gần đây.

Theo thông tin từ báo VietNamNet cho biết Tina Dương đã nộp cho lực lượng chức năng số tiền 148 triệu đồng để khắc phục hậu quả. Được biết số tiền này chính xác là đã nộp cho cơ quan CSĐT Công an TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận nhằm khắc phục hậu quả ngay sau khi cơ quan này khởi tố vụ án “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” trong vụ việc thuê chiếc xe ô tô rồi mang đi bán.

Theo đó, ngày 10/10, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận đã khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Ninh Thị Vân Anh (SN 1995, quê ở xã Đào Mỹ, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) về tội danh nói trên.

Theo Công an TP Phan Thiết, chiếc ô tô, được Hội đồng định giá tài sản TP Phan Thiết kết luận có trị giá hơn 774 triệu đồng. Do đó, vụ án được chuyển giao cho cơ quan điều tra cấp tỉnh mở rộng điều tra, xử lý.

Theo cơ quan điều tra, Ninh Thị Vân Anh thuê xe ô tô BKS: 51H-242… của Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Gia Đình Việt (trụ sở tại TP.HCM) để sử dụng; thời hạn thuê đến ngày 24/4/2022, nhưng sau đó không trả lại xe.

Ngày 9/6, Tina Dương đã bán xe cho anh Bùi Đức Hiếu (28 tuổi, ngụ TP Hà Nội) với giá 450 triệu đồng và đã nhận trước 390 triệu đồng.

Thông qua mạng xã hội, Tina Dương đặt làm giả một giấy đăng ký xe giao cho anh Hiếu để tạo lòng tin và hẹn cuối tháng 9 sẽ làm thủ tục sang tên chủ xe nhưng rồi tránh mặt.

Được biết, trước khi chuyển giao vụ án cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận, ngày 10/10 Công an TP Phan Thiết đã ra quyết định xử lý vật chứng vụ án.

Cụ thể, Công an TP.Phan Thiết đã trao trả chiếc xe ô tô BKS: 51H-242… cho đại diện uỷ quyền của Công ty Gia Đình Việt.

Ngoài ra, Công an đã trao trả số tiền 148 triệu đồng cho anh Bùi Đức Hiếu, là nạn nhân trong vụ án.

Trước đó theo thông tin từ báo Dân Trí cho biết, Công an TP Phan Thiết tiếp nhận đơn tố giác tội phạm. Qua công tác xác minh, Ninh Thị Vân Anh thuê ô tô của một công ty sử dụng đến 24/4 hết hạn theo hợp đồng. Tuy nhiên, Vân Anh không trả mà chiếm đoạt ô tô đem xe đi bán lấy tiền tiêu xài cá nhân dẫn đến mất khả năng chi trả và sau đó bỏ trốn.

Cơ quan điều tra tiến hạnh tạm giam với Ninh Thị Vân Anh - Ảnh: Báo Dân Trí

Qua thẩm định giá, cơ quan chức năng cho biết tài sản (ô tô bị chiếm đoạt) có giá trị hơn 750 triệu đồng.

Ngày 10/10, khi xác định có dấu hiệu phạm tội, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Phan Thiết đã ra quyết định khởi tố vụ án Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và sau đó chuyển hồ sơ cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Thuận tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Đến chiều 13/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Thuận đã ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Ninh Thị Vân Anh về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Hiện cơ quan công an đang xác minh để xử lý theo quy định pháp luật.