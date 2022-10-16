Xích mích tại đám cưới, thiếu niên 16 tuổi đâm chết người

Xã hội 16/10/2022 16:17

Lâm Sô Phia (SN 2006, ở tỉnh Vĩnh Long) xảy ra cự cãi với khách dự đám cưới dẫn đến đánh nhau rồi giết người.

Theo thông tin từ Zing News ngày 16/10, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh đã tạm giữ hình sự Lâm Sô Phia (16 tuổi, ở phường 8, TP Trà Vinh) điều tra về hành vi giết người.

Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 14/10, Sô Phia cùng Nguyễn Văn Long (15 tuổi, ở phường 8) dự đám cưới ở xã Phương Thạnh, huyện Càng Long.

Thời điểm này, Long sử dụng điện thoại để hát và xảy ra cự cãi với Nguyễn Tuấn An (28 tuổi, ở xã Huyền Hội) đang dự trong đám cưới.

Xích mích tại đám cưới, thiếu niên 16 tuổi đâm chết người - Ảnh 1
Lâm Sô Phia tại cơ quan điều tra - Ảnh: Báo Công An Nhân Dân 

Theo thông tin từ báo Công An Nhân Dân cho biết thêm, Sô Phia và Long xin lỗi Tuấn An rồi ra về. Sô Phia và Long đi ra ngoài thì Tuấn An đuổi theo nên hai bên xảy ra cự cãi và đánh nhau. Sô Phia đi vào cửa hàng tạp hóa gần nơi dự tiệc lấy một con dao. Tuấn An xông tới tiếp tục đánh đã bị Sô Phia dùng dao đâm nhiều nhát vào người.

Gây án xong, Sô Phia về nhà ở Trà Vinh. Tuấn An được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong. ​Sô Phia đã đến cơ quan Công an đầu thú.

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