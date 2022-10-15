Thông tin MỚI vụ con đi học về phát hiện bố mẹ tử vong trong nhà ở TP.HCM: Đã tìm ra nguyên nhân dẫn đến vụ việc

Xã hội 15/10/2022 18:59

Liên quan đến vụ con đi học về phát hiện bố mẹ tử vong, mới đây thông qua quá trình lấy lời khai và các bằng chứng tại hiện trường lực lượng chức năng thông báo đã tìm ra chìa khóa giải mã vụ án.

Theo thông tin từ Zing News vào ngày 15/10, Công an huyện Hóc Môn phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM đã đưa ra nhận định ban đầu về việc ông N.T.T. (50 tuổi) và vợ là bà N.T.T.K. (46 tuổi, cùng tạm trú ở huyện Hóc Môn) tử vong trong căn nhà ở xã Xuân Thới Thượng.

Thông tin MỚI vụ con đi học về phát hiện bố mẹ tử vong trong nhà ở TP.HCM: Đã tìm ra nguyên nhân dẫn đến vụ việc - Ảnh 1
Hiện trường xảy ra vụ việc thương tâm - Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM 

Căn cứ kết quả khám nghiệm hiện trường, lời khai những người liên quan, cảnh sát nhận định ông T. đã dùng dao đâm chết vợ rồi tự tử. Nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn gia đình.

Trước đó như thông tin từ báo Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin cho biết vào khoảng 11 giờ trưa 15/10, con trai khoảng 15 tuổi của hai vợ chồng ông T đi học về gọi cửa nhưng không thấy ai trả lời.

Thông tin MỚI vụ con đi học về phát hiện bố mẹ tử vong trong nhà ở TP.HCM: Đã tìm ra nguyên nhân dẫn đến vụ việc - Ảnh 2
Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để điều tra - Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM 

Em học sinh mở cửa vào trong thì hốt hoảng phát hiện bố mẹ nằm gục trên nhà, cơ thể có vết thương. Nghe tiếng hô hoán, kêu cứu, nhiều người dân khu vực chạy tới tìm cách sơ cứu nhưng hai nạn nhân đã tử vong.

Công an sau đó có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai, điều tra làm rõ. Nhiều hàng xóm cho biết hai vợ chồng bình thường hiền lành, không xích mích hay mâu thuẫn với ai.

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Thương tâm cậu con trai vừa đi học về phát hiện bố mẹ tử vong trong căn nhà ở xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, TP.HCM.

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