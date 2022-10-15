Thương tâm cậu con trai vừa đi học về phát hiện bố mẹ tử vong trong căn nhà ở xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, TP.HCM.

Theo thông tin từ Zing News chiều ngày 15/10, Công an huyện Hóc Môn phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM điều tra vụ 2 người chết tại căn nhà ở xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn. Danh tính 2 người tử vong được xác định là ông N.T.T. (50 tuổi) và bà N.T.T.K. (46 tuổi).

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc thương tâm - Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM

Theo điều tra ban đầu, trưa cùng ngày, con trai ông T. đi học về thì phát hiện cha mẹ tử vong trong nhà, trên cơ thể có nhiều vết máu.

Theo thông tin từ báo Pháp Luật TP.HCM cho biết thêm người dân tại căn nhà nơi hai người tử vong có nói hai người này là vợ chồng, thuê căn nhà nói trên ở chừng một năm nay.

Người dân trong khu xóm tỏ ra cực kỳ bàng hoàng trước cái chết của 2 vợ chồng - Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM

“Người chồng thường hay đi làm, vợ ở nhà dạy thể dục. Cả hai có hai con một trai một gái. Lúc trưa nay một số người sống gần đó nghe thấy họ có to tiếng... Chỉ tội hai đứa con còn nhỏ quá” – một người dân nói.

Công an sau đó có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai, điều tra làm rõ. Nhiều hàng xóm cho biết hai vợ chồng bình thường hiền lành, không xích mích hay mâu thuẫn với ai.

Đến hơn 16 giờ chiều cùng ngày việc khám nghiệm vẫn đang được tiến hành.

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