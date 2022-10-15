Trong lúc ra phía sau sân nhà chơi bé trai 2 tuổi không may té xuống hố nước sâu khoảng chừng 1m, dù cho người dân đã phát hiện và cứu chữa nhưng đã quá muộn.

Theo thông tin từ Zing News, lãnh đạo UBND xã Đại Nghĩa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam cho biết vào khoảng 10h ngày 15/10, cháu H.X.T. (2 tuổi, trú thôn Liên Thuận) ra phía sau vườn nhà chơi.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc thương tâm - Ảnh: Báo VOV

Tại đây, bé trai không may rơi xuống hố nước sâu khoảng 1 m ở vườn nhà. Khi người thân phát hiện và đưa lên bờ, nạn nhân đã tử vong.

Theo thông tin từ báo VOV cho biết thêm, “Nhà đó không nằm ven sông mà ở ven đường, phía sau nhà trũng thấp nên khi nước ở mức báo động 2 là ngập tới chân nhà đó rồi. Phía sau nhà đó họ đổ trụ bê tông nền nhà chứ không đổ đất, nên do bất cẩn, không chú ý nước phía sau nên em bé bị rớt”- ông Hồ Ngọc Mẫn, Phó Chủ tịch UBND huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam cho biết.

Nhiều khu vực ở huyện Đại Lộc ngập sâu, chia cắt - Ảnh: Zing News

Mưa lớn kéo dài 2 ngày qua khiến nước lũ lên nhanh, chính quyền các xã vùng trũng thấp của huyện Đại Lộc đã liên tục thông báo diễn biến mưa lũ đến người dân.

TP.HCM: Nữ lao công phát hiện bé gái sơ sinh tử vong trong nhà vệ sinh tại bệnh viện Mới đây trên địa bàn TP.HCM đã xảy ra một trường hợp tử vong thương tâm khi nữ lao công phát hiện một bé sơ sinh trong nhà vệ sinh và dù cho đã đưa cháu bé đi cấp cứu nhưng nạn nhân vẫn không qua khỏi.

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