Quảng Nam: Người dân bàng hoàng phát hiện thi thể bé trai 2 tuổi dưới hố nước sau nhà

Xã hội 15/10/2022 16:08

Trong lúc ra phía sau sân nhà chơi bé trai 2 tuổi không may té xuống hố nước sâu khoảng chừng 1m, dù cho người dân đã phát hiện và cứu chữa nhưng đã quá muộn.

Theo thông tin từ Zing News, lãnh đạo UBND xã Đại Nghĩa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam cho biết vào khoảng 10h ngày 15/10, cháu H.X.T. (2 tuổi, trú thôn Liên Thuận) ra phía sau vườn nhà chơi.

Quảng Nam: Người dân bàng hoàng phát hiện thi thể bé trai 2 tuổi dưới hố nước sau nhà - Ảnh 1
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc thương tâm - Ảnh: Báo VOV 

Tại đây, bé trai không may rơi xuống hố nước sâu khoảng 1 m ở vườn nhà. Khi người thân phát hiện và đưa lên bờ, nạn nhân đã tử vong.

Theo thông tin từ báo VOV cho biết thêm, “Nhà đó không nằm ven sông mà ở ven đường, phía sau nhà trũng thấp nên khi nước ở mức báo động 2 là ngập tới chân nhà đó rồi. Phía sau nhà đó họ đổ trụ bê tông nền nhà chứ không đổ đất, nên do bất cẩn, không chú ý nước phía sau nên em bé bị rớt”- ông Hồ Ngọc Mẫn, Phó Chủ tịch UBND huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam cho biết.

Quảng Nam: Người dân bàng hoàng phát hiện thi thể bé trai 2 tuổi dưới hố nước sau nhà - Ảnh 2
Nhiều khu vực ở huyện Đại Lộc ngập sâu, chia cắt - Ảnh: Zing News 

Mưa lớn kéo dài 2 ngày qua khiến nước lũ lên nhanh, chính quyền các xã vùng trũng thấp của huyện Đại Lộc đã liên tục thông báo diễn biến mưa lũ đến người dân.

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