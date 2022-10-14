Mới đây trên địa bàn tỉnh Hà Giang, người dân vẫn chưa hết bàng hoàng khi phát hiện một bé trai tử vong trong tư thế nằm sấp bên vệ đường.
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Theo thông tin từ báo Lao Động sáng 14/10, thông tin từ UBND xã Xuân Minh, người dân địa phương vừa phát hiện thi thể một bé trai tại khu vực thác Ma, thuộc thôn Lùng Lý (xã Xuân Minh, Quang Bình).
Theo thông tin từ báo Kiến Thức cho biết thêm tại hiện trường, bé trai mặc áo đỏ, quần dài, tử vong trong tư thế nằm sấp, thành bê tông cạnh đó có dính vết máu. Trên áo của bé trai có logo Trường Tiểu học Tân Trịnh. Khu vực bé trai tử vong từ trước tới nay ít người qua lại.Hiện vụ phát hiện thi thể bé trai gần thác Ma ở Hà Giang đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.