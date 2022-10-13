Nhân lúc 2 em học sinh đi nhà vệ sinh, nghi phạm đã lẻn vào nhà vệ sinh để thực hiện hành vi đồi bại của mình.

Theo thông tin từ báo Pháp Luật TP.HCM chiều ngày 13/10, Công an TP Đà Lạt, Lâm Đồng cho biết vừa bắt giữ Thái Phi Hổ (44 tuổi, quê Phước Sơn, Ninh Thuận) để điều tra lvề tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

VKSND TP Đà Lạt cũng đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi bị can đối với Thái Phi Hổ.

Thái Phi Hổ tại cơ quan điều tra - Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM

Trước đó theo thông tin từ báo Tiền Phong cho biết thêm phụ huynh học sinh Trường Tiểu học An Dương Vương (phường 2, TP Đà Lạt) cấp báo với Công an phường 2 về việc con của họ bị một gã đàn ông đưa vào phòng vệ sinh thực hiện hành vi đồi bại. Công an phường 2 đã phối hợp với Công an TP Đà Lạt vào cuộc điều tra.

Hành động của Hổ đã khiến cho 2 em nhỏ bị hoảng loạn - Ảnh: Báo Tiền Phong

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã khoanh vùng, xác định đối tượng nghi vấn là Thái Phi Hổ. Tại cơ quan điều tra, Hổ thừa nhận đã có hành vi xâm hại với 2 học sinh (sinh năm 2015 và 2016) tại nhà vệ sinh của Trường Tiểu học An Dương Vương.

Hai cháu bé vô cùng hoảng loạn, được người nhà đưa đến bệnh viện khám và điều trị; trong đó, 1 cháu bé bị xâm hại dẫn đến rách màng trinh, cháu kia bị tổn thương vùng kín.

Công an TP Đà Lạt tiếp tục điều tra, xử lý hành vi dâm ô của Thái Phi Hổ theo quy định của pháp luật.

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