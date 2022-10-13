Phẫn nộ bảo vệ khách sạn xâm hại 2 em học sinh tiểu học: Tinh thần nạn nhân vô cùng hoảng loạn

Xã hội 13/10/2022 19:47

Nhân lúc 2 em học sinh đi nhà vệ sinh, nghi phạm đã lẻn vào nhà vệ sinh để thực hiện hành vi đồi bại của mình.

Theo thông tin từ báo Pháp Luật TP.HCM chiều ngày 13/10, Công an TP Đà Lạt, Lâm Đồng cho biết vừa bắt giữ Thái Phi Hổ (44 tuổi, quê Phước Sơn, Ninh Thuận) để điều tra lvề tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

VKSND TP Đà Lạt cũng đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi bị can đối với Thái Phi Hổ.

Phẫn nộ bảo vệ khách sạn xâm hại 2 em học sinh tiểu học: Tinh thần nạn nhân vô cùng hoảng loạn - Ảnh 1
Thái Phi Hổ tại cơ quan điều tra - Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM 

Trước đó theo thông tin từ báo Tiền Phong cho biết thêm phụ huynh học sinh Trường Tiểu học An Dương Vương (phường 2, TP Đà Lạt) cấp báo với Công an phường 2 về việc con của họ bị một gã đàn ông đưa vào phòng vệ sinh thực hiện hành vi đồi bại. Công an phường 2 đã phối hợp với Công an TP Đà Lạt vào cuộc điều tra.

Phẫn nộ bảo vệ khách sạn xâm hại 2 em học sinh tiểu học: Tinh thần nạn nhân vô cùng hoảng loạn - Ảnh 2
Hành động của Hổ đã khiến cho 2 em nhỏ bị hoảng loạn - Ảnh: Báo Tiền Phong 

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã khoanh vùng, xác định đối tượng nghi vấn là Thái Phi Hổ. Tại cơ quan điều tra, Hổ thừa nhận đã có hành vi xâm hại với 2 học sinh (sinh năm 2015 và 2016) tại nhà vệ sinh của Trường Tiểu học An Dương Vương.

Hai cháu bé vô cùng hoảng loạn, được người nhà đưa đến bệnh viện khám và điều trị; trong đó, 1 cháu bé bị xâm hại dẫn đến rách màng trinh, cháu kia bị tổn thương vùng kín.

Công an TP Đà Lạt tiếp tục điều tra, xử lý hành vi dâm ô của Thái Phi Hổ theo quy định của pháp luật.

Thông tin MỚI vụ chồng giết vợ vì mâu thuẫn tình cảm ở Quảng Ninh

Thông tin MỚI vụ chồng giết vợ vì mâu thuẫn tình cảm ở Quảng Ninh

Liên quan đến vụ chồng giết vợ vì nghi ngờ có quan hệ ngoài luồng, mới đây lực lượng chức năng cho biết hung thủ đã dùng chày đánh chết nạn nhân chứ không phải dùng súng bắn chết như nhiều nguồn tin trước đó cho biết.

Xem thêm
Từ khóa:   yêu râu xanh hiếp dâm trẻ dưới 16 tuổi 2 em nhỏ bị xâm hại Đà Lạt

TIN MỚI NHẤT

Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Video 58 phút trước
Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Tâm sự gia đình 1 giờ 28 phút trước
Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Video 1 giờ 58 phút trước
Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 28 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 28 phút trước
Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Video 2 giờ 58 phút trước
15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

Đời sống 3 giờ 24 phút trước
Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 28 phút trước
Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3,3 mét ẩn nấp dưới gầm giường

Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3,3 mét ẩn nấp dưới gầm giường

Video 3 giờ 58 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?