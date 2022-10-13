Vụ xét xử nghi phạm đóng đinh lên đầu bé gái 3 tuổi: Ông nội bé gái đề nghị điều tra sự liên quan của con dâu cũ

Trả lời HĐXX, chị Nguyễn Thị Luyến (mẹ bé gái Đ. N. A.) cho biết, sau khi ly hôn chồng, chị quen biết và nảy sinh tình cảm với Huyên, cả hai sống chung với nhau được khoảng 1 năm. Quá trình chung sống, chị Luyến thi thoảng thấy Huyên nói nhảm, có đôi lúc uống rượu và quát mắng chị.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong sáng 13/10, sau gần 1 giờ công bố bản cáo trạng, HĐXX tiến hành xét hỏi bị cáo Nguyễn Trung Huyên (kẻ đóng 9 chiếc đinh vào đầu bé gái) và những người liên quan.

“Theo chị nguyên nhân nào khiến Huyên đánh đập hành hạ cháu?”, Chủ tọa tiếp tục chất vấn. Chị Luyến bật khóc nói: “Đó là do Huyên suy nghĩ và làm vậy”.

“Thế chị có thấy Huyên có gì bất thường không?” - Chủ tọa hỏi. Chị Luyến giữ im lặng. Theo lời khai của chị Luyến, các lần Huyên hành hạ đánh đập con, chị không hề biết, bởi ban ngày chị đi làm, đến tối mới về, hôm nay ra tòa, chị vẫn không tin Huyên là người đã hành hạ con gái đến chết.

Đề nghị điều tra hành vi của người mẹ

Còn ông Đỗ Hữu Chức (ông nội cháu bé Đ. N. A.) cho hay, cháu sinh ra được cha mẹ và ông bà nội nuôi dưỡng nên phát triển bình thường, không có dấu hiệu bất ổn về tâm sinh lý.

"Khi chị Luyến bỏ chồng và 3 đứa con lại cho gia đình tôi ra đi, dòng họ tôi cũng tập trung lại khuyên chị Luyến không nên làm vậy nhưng chị ấy vẫn quyết bỏ" ông Chức nói.

Theo ông, khi quyết định ly hôn, chị Luyến nhận nuôi cháu Đỗ Ngọc Anh và đưa cháu đi sinh sống, làm việc ở đâu gia đình ông không có tin tức.

Ông Chức đề nghị tòa án điều tra thêm về sự liên quan của con dâu - Ảnh: Báo Tiền Phong

Ông Chức kể lại, trong lần đầu bé gái bị nhỏ keo vào mũi, gia đình ông không biết. Sau khi cháu nhập viện điều trị ổn định, được xuất viện, chị Luyến gọi đến gia đình thông báo, sẽ đưa cháu Ngọc Anh về cho gia đình ông chăm sóc, khi cháu khỏe lại, chị Luyến đến mang con đi.

Ở lần thứ hai cháu bị ngộ độc thuốc sâu, ông Chức nói gia đình có nhận cuộc gọi của chị Luyến thông báo, sức khỏe cháu quá yếu. "Lúc ấy, gia đình tôi cố gắng tiếp cận với cháu trong bệnh viện nhưng do dịch Covid-19 nên chỉ một người được vào thăm nom" ông Chức khai.

Quá trình đến chăm sóc cháu bé ở viện sau những lần bị Huyên hành hạ, ông Chức cũng nhiều lần khuyên răn lại chị Luyến rằng những lúc khó khăn như này mới cần có gia đình, nên hãy quay về để cùng chồng giúp đỡ nhau chăm sóc con cái nhưng chị Luyến vẫn khước từ.

"Hôm nay tôi đứng trước tòa tôi nói, chị L. không phải không biết chuyện con bị người tình đánh đập, giết hại đâu, chị này không thể không có tội. Thưa quý tòa tôi đề nghị điều tra chị này. Có lần cháu tôi về nói 'ông ơi cháu ở nhà với ông, cháu không đi nữa', giờ nghĩ lại câu nói này tôi quá đau lòng. Tôi nhân từ với chị ấy để giờ cái giá phải trả là cháu tôi chết" ông Chức đau lòng nói.

Cuối phần trình bày, ông Chức mong tòa xét xử nghiêm bị cáo Huyên theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, các khoản bồi thường thiệt hại về dân sự, gia đình đều theo ý kiến của luật sư giúp đỡ về mặt pháp lý.

Tại tòa, khi HĐXX hỏi gia đình bị hại đề nghị bồi thường hơn 469 triệu về chi phí điều trị trong viện, chi phí mai táng cháu bé, bị cáo Nguyễn Trung Huyên gật đầu đồng ý....

Theo thông tin từ báo VOV cho biết thêm, trước đó cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội, năm 2012, chị Nguyễn Thị Luyến (sinh năm 1995, trú tại xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất, Hà Nội) kết hôn với anh Đ.H.C (sinh năm 1984) và có 3 con chung, trong đó có cháu Đỗ N.A (sinh ngày 18/02/2018). Do mâu thuẫn phát sinh trong cuộc sống nên một thời gian sau, hai người ly hôn, anh C. nuôi 2 cháu, còn chị Luyến nuôi cháu Đỗ N.A.

Bị cáo Nguyễn Trung Huyên - Ảnh: Báo VOV

Sau khi ly hôn, chị Luyến làm việc tại xưởng mộc nhà anh Nguyễn Hữu Thắng (sinh năm 1973, ở xã Hữu Bằng, huyện Thạch Thất, Hà Nội). Trong thời gian làm việc tại đây, chị Luyến có quan hệ quen biết và nảy sinh tình cảm với Nguyễn Trung Huyên (là người đang làm việc tại xưởng mộc gần đó, N 1992, trú tại xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, Hà Nội).

Từ tháng 9/2021 đến ngày 17/1/2022, chị Luyến đưa cháu N.A đến thuê phòng trọ ở cùng Huyên để chung sống như vợ chồng. Hàng ngày, Huyên và chị Luyến đi làm thuê tại xưởng gỗ và gửi cháu N.A tại một nhà gần đó để thuê trông giúp.

Quá trình chung sống cùng mẹ con chị Luyến, Huyên thấy cháu N.A không nghe lời nên đã nhiều lần hành hạ, đánh đập và giết cháu N.A để không phải nuôi dưỡng, không để cháu N.A làm ảnh hưởng đến cuộc sống của Huyên và Luyến.

Đỉnh điểm là sáng 17/1/2022, Huyên đã dùng quả tạ bằng bê tông bọc nhựa đóng liên tiếp 10 chiếc đinh nhỏ dài khoảng 2,1cm vào xung quanh vùng đỉnh đầu của cháu N.A, làm cháu N.A bị thương nặng được đưa cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn - Hà Nội.

Đến 22h ngày 12/3/2022, cháu Đỗ N.A tử vong tại Bệnh viện do viêm não, thoái hóa não trên diện rộng (chết não), hậu quả của vùng đầu bị tác động bởi 10 dị vật bằng kim loại xuyên qua xương, xuyên qua màng cứng găm vào nhu mô não dẫn đến suy hô hấp, suy tuần hoàn cấp không hồi phục trên nạn nhân có viêm phổi, xẹp phổi, viêm phế quản, viêm tiểu phế quản, viêm gan.

Sau đó, Nguyễn Trung Huyên bị Cơ quan công an bắt giữ để điều tra.