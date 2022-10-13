Diễn biến MỚI vụ xét xử kẻ đóng đinh lên đầu bé gái 3 tuổi: Bị cáo khiếm thính, cảnh sát phải truyền đạt thông tin

Xã hội 13/10/2022 10:09

Liên quan đến vụ xét xử kẻ đóng đinh lên đầu bé gái 3 tuổi trong ngày hôm nay, theo những diễn biến mới nhất bị cáo là người khiếm thính và cảnh sát phải truyền đạt thông tin theo cách khác.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong sáng 13/10, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Trung Huyên (SN 1993, trú xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất) về các tội “Giết người” và “Cố ý gây thương tích”, quy định tại Điều 123 và 134 Bộ luật hình sự.

Diễn biến MỚI vụ xét xử kẻ đóng đinh lên đầu bé gái 3 tuổi: Bị cáo khiếm thính, cảnh sát phải truyền đạt thông tin - Ảnh 1
Người nhà cháu bé có mặt tại phiên tòa xét xử - Ảnh: Báo Tiền Phong 

Tại phần làm thủ tục trước khi bắt đầu phiên toà, HĐXX hỏi bị cáo Huyên có ý kiến gì không, song Huyên không phản hồi. Một cán bộ cảnh sát phải ghé sát tai để truyền đạt thông tin.

Trước diễn biến này, Thẩm phán Nguyễn Hữu Chính đã yêu cầu cha đẻ Huyên đứng dậy trả lời về vấn đề khiếm thính của con. Cha đẻ bị cáo xác nhận Huyên bị khiếm thính cả 2 tai từ nhỏ. Mỗi khi gia đình muốn giao tiếp sẽ ra ký hiệu bằng tay, hoặc nói để Huyên nhìn mồm để tiếp nhận thông tin.

Diễn biến MỚI vụ xét xử kẻ đóng đinh lên đầu bé gái 3 tuổi: Bị cáo khiếm thính, cảnh sát phải truyền đạt thông tin - Ảnh 2
Bị cáo Nguyễn Trung Huyên - Ảnh: Báo Tiền Phong 

HĐXX tiếp tục hỏi bộ điều tra vụ án thì được biết, quá trình điều tra, bị cáo Huyên trả lời tốt các câu hỏi, các buổi làm việc của luật sư, kiểm sát viên tham gia.

“Hôm nay ông thấy việc trả lời của bị cáo và giai đoạn điều tra có khác thường?”, ông Nguyễn Hữu Chính hỏi. Cán bộ điều tra đáp lời: “Tại tòa hôm nay do không gian tương đối rộng, bị cáo ý thức được nhưng tiếp nhận chậm hơn”.

Cuối cùng, khi được cán bộ cảnh sát ghé tai hỏi lại, Huyên nghe rõ và đồng ý với các thành phần của HĐXX tham gia xử án hôm nay, bị cáo không có thắc mắc gì thêm. Do đó, đại diện Viện KSND TP Hà Nội đã công bố bản cáo trạng.

Diễn biến MỚI vụ xét xử kẻ đóng đinh lên đầu bé gái 3 tuổi: Bị cáo khiếm thính, cảnh sát phải truyền đạt thông tin - Ảnh 3
Hội đồng xét xử tại phiên tòa - Ảnh: Báo Tiền Phong 

Theo thông tin từ báo VOV cho biết thêm cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội, năm 2012, chị Nguyễn Thị Luyến (sinh năm 1995, trú tại xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất, Hà Nội) kết hôn với anh Đ.H.C (sinh năm 1984) và có 3 con chung, trong đó có cháu Đỗ N.A (sinh ngày 18/02/2018). Do mâu thuẫn phát sinh trong cuộc sống nên một thời gian sau, hai người ly hôn, anh C.  nuôi 2 cháu, còn chị Luyến nuôi cháu Đỗ N.A.

Sau khi ly hôn, chị Luyến làm việc tại xưởng mộc nhà anh Nguyễn Hữu Thắng (sinh năm 1973, ở xã Hữu Bằng, huyện Thạch Thất, Hà Nội). Trong thời gian làm việc tại đây, chị Luyến có quan hệ quen biết và nảy sinh tình cảm với Nguyễn Trung Huyên (là người đang làm việc tại xưởng mộc gần đó, N 1992, trú tại xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, Hà Nội).

Diễn biến MỚI vụ xét xử kẻ đóng đinh lên đầu bé gái 3 tuổi: Bị cáo khiếm thính, cảnh sát phải truyền đạt thông tin - Ảnh 4
Đối tượng Nguyễn Trung Huyên - Ảnh: Báo VOV   

Từ tháng 9/2021 đến ngày 17/1/2022, chị Luyến đưa cháu N.A đến thuê phòng trọ ở cùng Huyên để chung sống như vợ chồng. Hàng ngày, Huyên và chị Luyến đi làm thuê tại xưởng gỗ và gửi cháu N.A tại một nhà gần đó để thuê trông giúp.

Quá trình chung sống cùng mẹ con chị Luyến, Huyên thấy cháu N.A không nghe lời nên đã nhiều lần hành hạ, đánh đập và giết cháu N.A để không phải nuôi dưỡng, không để cháu N.A làm ảnh hưởng đến cuộc sống của Huyên và Luyến.

Đỉnh điểm là sáng 17/1/2022, Huyên đã dùng quả tạ bằng bê tông bọc nhựa đóng liên tiếp 10 chiếc đinh nhỏ dài khoảng 2,1cm vào xung quanh vùng đỉnh đầu của cháu N.A, làm cháu N.A bị thương nặng được đưa cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn - Hà Nội.

Đến 22h ngày 12/3/2022, cháu Đỗ N.A tử vong tại Bệnh viện do viêm não, thoái hóa não trên diện rộng (chết não), hậu quả của vùng đầu bị tác động bởi 10 dị vật bằng kim loại xuyên qua xương, xuyên qua màng cứng găm vào nhu mô não dẫn đến suy hô hấp, suy tuần hoàn cấp không hồi phục trên nạn nhân có viêm phổi, xẹp phổi, viêm phế quản, viêm tiểu phế quản, viêm gan.

Sau đó, Nguyễn Trung Huyên bị Cơ quan công an bắt giữ để điều tra.

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Vào ngày 13/10, Tòa án nhân dân Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm Nguyễn Trung Huyên (30 tuổi, trú huyện Thạch Thất) về các tội Giết người và Cố ý gây thương tích.

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