Vụ xe ô tô lao vào đám tang khiến nhiều người bị thương ở Long An: Hé lộ đoạn clip ghi lại vụ việc và lời khai của tài xế

Xã hội 12/10/2022 10:54

Liên quan đến vụ xe ô tô tông vào đám tang khiến nhiều người bị thương nặng, mới đây tại cơ quan điều tra tài xế đã nói rõ nguyên nhân dẫn đến sự việc trên.

Theo thông tin từ báo VietNamNet cho biết vào khoảng 20 giờ 30 phút tối 11/10, xe ô tô 4 chỗ màu trắng đang lưu thông bỗng nhiên lao ra lề đường rồi đâm thẳng vào khu vực đang dựng rạp đám tang của một nhà dân ở gần đó.

Thời điểm trên, có nhiều người đang ngồi tại bàn ở trong rạp, bị xe ô tô lao vào đâm trúng. Theo một người dân, vụ tai nạn làm ít nhất 3 người bị thương. 

Ngoài người bị thương, trước khi lao vào rạp đám tang và dừng lại, xe ô tô đã đâm vào một số xe máy dựng phía ngoài. Tại hiện trường, xe ô tô và một số xe máy bị hư hỏng nặng.

Vụ xe ô tô lao vào đám tang khiến nhiều người bị thương ở Long An: Hé lộ đoạn clip ghi lại vụ việc và lời khai của tài xế - Ảnh 1

Vụ xe ô tô lao vào đám tang khiến nhiều người bị thương ở Long An: Hé lộ đoạn clip ghi lại vụ việc và lời khai của tài xế - Ảnh 2
Hiện trường xảy ra vụ tai nạn - Ảnh: Báo VietNamNet  

Theo thông tin từ báo Người Lao Động cho biết thêm ngay sau vụ tai nạn xảy ra, những người bị thương được người dân đưa đi cấp cứu. Trong khi đó, tài xế Lâm và vợ đã được người dân đưa ra ngoài, sau đó công an đưa về trụ sở làm việc, lấy lời khai.

Theo Công an huyện Đức Huệ, đến sáng nay, trong số 5 người bị thương thì có 3 người đã được cho về nhà tiếp tục theo dõi, điều trị vết thương; còn 2 người bị thương nặng là bà Bùi Thị Cà Nonl (chuyển đến Bệnh viện Xuyên Á, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) và Nguyễn Văn Y (chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy, TP HCM).

Qua xác định của công an thì tài xế Lâm không có nồng độ cồn trong hơi thở. Ông Lâm khai trong lúc lái xe thì bị ngủ gật nên lạc tay lái.

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