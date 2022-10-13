Trong phiên tòa xét xử, bị cáo Nguyễn Trung Huyên (30 tuổi, Thạch Thất, Hà Nội) khai đóng đinh sát hại con riêng của người tình chỉ vì khó chịu và để không phải tiếp tục nuôi dưỡng.

Theo thông tin từ Vietnamnet, vào sáng 13/10, Tòa án nhân dân Hà Nội đưa ra xét xử phiên sơ thẩm vụ án Giết người, Cố ý gây thương tích với bị cáo Nguyễn Trung Huyên (30 tuổi, Thạch Thất, Hà Nội). Đây là người đã đóng đinh vào đầu, sát hại cháu bé Đ.N.A (3 tuổi) là con riêng của người tình. Tại tòa, bị cáo Huyên khai bị nặng tai nên phải có cán bộ công an ngồi cạnh để truyền đạt câu hỏi của HĐXX. Huyên thừa nhận cáo trạng truy tố bị cáo đã có những hành vi hành hạ cháu bé là chính xác, như: Cho uống thuốc diệt cỏ, đổ keo vào mũi, bắt cháu nuốt đinh vít và đóng đinh vào đầu. Sau đó, Huyên mô tả cụ thể lại các hành vi đã hành hạ cháu trong thời gian dài. Và cuối cùng là dùng quả tạ đóng nhiều đinh nhỏ vào đầu, dẫn đến việc cháu A. tử vong.

Trong đó, hội đồng xét xử đã hỏi Huyên: “Lý do vì sao bị cáo làm như vậy”. Huyên trả lời “Vì bị cáo thấy khó chịu”. Sau đó, bị cáo thừa nhận chủ đích ra tay sát hại cháu A. để không phải mất công nuôi nữa. Lời khai quá tàn độc của Nguyễn Trung Huyên - Ảnh: Báo Lao Động Bên cạnh đó, theo thông tin từ VOV, chị L. khai những lần Huyên hành hạ, chị L. đưa cháu bé đi viện nhưng không biết là Huyên hành hạ.

Với tư cách người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, ông C. là ông nội của cháu bé gửi mong muốn tòa tiếp tục điều tra hành vi của chị L. (mẹ cháu A.). Theo ông C., con trai ông và chị L. khi chia tay thì có 3 con chung. Theo bản án của tòa, chị L. nuôi dưỡng cháu A. còn con trai ông nuôi dưỡng 2 con chung. Ông nội và cha đẻ mang di ảnh cháu A. đến tòa - Ảnh: VOV Quá trình nuôi dưỡng, cháu A. nhiều lần phải nhập viện và gia đình bên nội đã nỗ lực để cứu chữa cho cháu. Ông C. cũng đã nói với chị L.: Nếu không nuôi được cháu bé thì để nhà nội nuôi. Nhưng mỗi lần cháu A. nhập viện, về nhà nội một thời gian thì L. lại đến đưa cháu đi. Ông C. vừa khóc vừa nói: “Tôi cũng chỉ mong hai vợ chồng L. hàn gắn để cùng nuôi dưỡng các cháu. Có lần, cháu A. bảo với tôi: Ông cho con ở với ông, đừng cho con về nữa. Nhưng vì tôi quá nhân đạo với L. nên dẫn đến cháu tử vong”. Dự kiến, phiên tòa sẽ tiến hành phần tuyên án vào chiều 13/10.

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