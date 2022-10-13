Người thân của bé gái 3 tuổi bị đóng 9 cái đinh vào đầu tại phiên tòa xét xử: Mẹ đau buồn rơi nước mắt, cha cầm chặt di ảnh con gái

Từ sáng sớm ngày 13/10, ông Đỗ Hữu Chức (ông nội của cháu A.) đeo khăn tang cháu gái đến tòa án. Nước mắt rưng rưng, ông cho biết rất đau buồn trước cái chết của cháu gái của mình. Đồng thời, phía gia đình mong tòa sơ thẩm xử nghiêm kẻ gây án.

Theo thông tin từ Zing, vào ngày 13/10, Tòa án Nhân dân Hà Nội mở phiên toà sơ thẩm xét xử Nguyễn Trung Huyên (30 tuổi, ở huyện Thạch Thất) về các tội "Giết người" và "Cố ý gây thương tích”. Trong 2 thẩm phán điều khiển phiên tòa, có ông Nguyễn Hữu Chính (Chánh án Tòa án nhân dân Hà Nội). Về phía Viện kiểm sát Nhân dân Hà Nội, 2 kiểm sát viên tham gia tố tụng gồm các ông Hà Mạnh Hà và Đặng Hoàng Quân.

Theo thông tin từ báo Lao Động, trong phần thủ tục, do Nguyễn Trung Huyên bị nặng tai, nên các câu hỏi của chủ toạ phải có người ngồi bên cạnh nhắc lại.

Bên cạnh đó, anh Đỗ Hữu Chung (bố đẻ của cháu A.) cũng có mặt theo giấy triệu tập của tòa án. Trong suốt phiên xử, người đàn ông ôm chặt di ảnh con gái. Ngồi ở hàng ghế gần chồng cũ, chị N.T.L. (27 tuổi, mẹ của A.) rơi nước mắt. Thi thoảng, người phụ nữ đưa ánh mắt về phía bị cáo Huyên.

Công bố cáo trạng cho thấy, từ tháng 9/2021 đến ngày 17/1/2022, Huyên cùng chị Nguyễn Thị L đưa cháu Đỗ Ngọc A (sinh ngày 18/2/2018; là con riêng của chị L) thuê trọ tại khu nhà trọ ở thôn Mục Uyên, xã Tân Xã và thôn Phú Đa 1, xã Cần Kiềm, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội.

Trong thời gian chung sống, Huyên nhiều lần thực hiện hành vi đánh gây thương tích, tìm cách giết cháu Đỗ Ngọc A để không phải nuôi dưỡng, không để ảnh hưởng đến cuộc sống của Huyên và chị L.

Do Huyên bị nặng tai nên phải có trợ giúp của lực lượng cảnh sát - Ảnh: Báo Lao Động

Vào giữa tháng 9/2021, tại phòng trọ, Nguyễn Trung Huyên đã dùng bột keo khô dán gỗ đổ vào mũi cháu Đỗ Ngọc A. Do được cấp cứu và điều trị nên cháu A không tử vong nhưng bị tổn hại 13% sức khỏe.

Chiều tối 9/10/2021, tại phòng trọ, Huyên đã pha 2 gói thuốc trừ sâu vào chai nước ngọt C2 bắt cháu A uống, làm nạn nhân bị ngộ độc phải nhập viện cấp cứu và bị tổn hại 21% sức khỏe.

Khoảng 16h ngày 22/11/2021, tại phòng trọ, Huyên bỏ 2 đinh vít vào miệng cháu A bắt cháu A nuốt. Do được phát hiện và cấp cứu kịp thời nên cháu A không tử vong.

Khoảng 23h ngày 24/12/2021, tại phòng trọ, Huyên đánh vào cánh tay của cháu A, làm nạn nhân ngã nghiêng sang trái, tay phải chống xuống sàn và bị gãy 1/3 dưới thân xương cánh tay phải, bị tổn hại 21% sức khỏe.

Khoảng 8h ngày 17/1/2022, tại phòng trọ, Huyên đã dùng quả tạ bằng bêtông bọc nhựa đóng liên tiếp 10 chiếc đinh xung quanh vùng đỉnh đầu của cháu A, làm nạn nhân bị thương nặng được đưa cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn - Hà Nội.

Đến 22h ngày 12/3/2022, cháu A tử vong tại bệnh viện. Nguyên nhân cháu A tử vong do viêm não, thoái hóa não trên diện rộng (chết não), hậu quả của vùng đầu bị tác động bởi 10 dị vật bằng kim loại xuyên qua xương...