Tổng hợp màn đối đáp lạnh lùng của kẻ đóng đinh lên đầu bé gái 3 tuổi với thẩm vấn của tòa

Theo thông tin từ báo VietNamNet, bị cáo Nguyễn Trung Huyên (SN 1992, ở Thạch Thất, Hà Nội) bị khiếm thính, khó khăn trong việc trả lời thẩm vấn của toà. Tòa triệu tập điều tra viên thụ lý vụ án đến, được mời ngồi sát bị cáo để nhắc to lại những câu hỏi của HĐXX.

- Bị cáo đóng tầm khoảng 8-9 cái.

Mỗi lần đóng đinh cách nhau bao lâu?

- Đóng 1-2 cái xong 1, 2 phút lại đóng.

Cháu Ánh bị đóng đinh có la hét gì không?

- Có la hét, khóc. Bị cáo lúc đó khi giữ, lúc thả cháu Ánh.

Lần đổ keo vào mũi, cháu Ánh có khóc không?

- Cháu Ánh chỉ khó thở, chảy nước mũi.

Tại sao quá trình ở cùng lại nhiều lần đánh đập cháu bé thế?

- Bị cáo thấy khó chịu.

Cháu rất bé, có gây gì mà đánh đập cháu nhiều lần thế?

- Im lặng

Các lần đổ keo, đóng đinh vào đầu cháu Ánh có nhằm mục đích giết chết cháu không?

- Im lặng

Bị cáo làm những việc đó nhằm mục đích gì? Đóng đinh vào đầu cháu bé nhằm mục đích gì? Có muốn giết cháu Ánh không?

- Muốn giết cháu Ánh.

Muốn giết cháu Ánh để làm gì?

- Bị cáo làm vậy để giết chết cháu Ánh.

Những lần như vậy chị Luyến có biết không, có tham gia cùng không?

- Luyến không biết và không tham gia cùng.

Luyến có nghi ngờ gì không?

- Dạ không ạ.

HĐXX hỏi chị Luyến. Người mẹ mất con run rẩy, sụt sịt khóc trả lời thẩm vấn của HĐXX:

Các lần bị cáo Huyên đánh cháu Ánh, chị có biết không?

- Tôi không biết. Lần Ánh bị gẫy tay, mấy hôm sau tôi mới biết.

Huyên hàng ngày giao tiếp như thế nào?

- Vẫn vậy ạ.

Hàng ngày Huyên có biểu hiện tâm lý gì không?

- Thỉnh thoảng anh ý nói luyên thuyên gì đó một mình.

Thỉnh thoảng có quát mắng chị không?

- Có ạ.

Chị thấy Huyên có biểu hiện gì khác thường không?

- Im lặng.

Hôm nay, chị thấy hành vi của Huyên như thế nào? Chung sống với mình hàng năm mà bị cáo hành hạ con mình như thế, chị có xót ruột không?

- Im lặng

Trong 5 lần bị cáo Huyên hành hạ con mình như thế, chị có nghi ngờ cho ai không?

- Không ạ. Tôi gửi con cả ngày, không phải lúc nào cũng để ở nhà với Huyên.

Chị khi đó đang mang thai với Huyên đúng không?

- Vâng ạ.

Cháu Ánh có ngoan không?

- Có ạ

Theo chị nguyên nhân nào Huyên đánh đập cháu bé?

- Có những lúc thấy Huyên đánh cháu Ánh. Khi Ánh đi học về không chào thì Huyên có đánh.

Sao chị nói cháu Ánh bị ngộ độc thức ăn vào hôm Huyên cho cháu uống thuốc độc?

- Vì bác sĩ nói thế ạ.

Chị yêu cầu xử lý như thế nào với Huyên, xử lý nhẹ hay nặng?

Im lặng.

Theo thông tin từ báo Sức Khỏe & Đời Sống cho biết thêm về phần mẹ cháu bé, trả lời HĐXX, chị Nguyễn Thị L cho biết chung sống với Huyên khoảng 1 năm. Trong quãng thời gian này, có lúc chị thấy Huyên có nói "luyên thuyên cái gì, tự anh ấy nói". Đồng thời, chị L. khai Huyên cũng có quát mắng mình.

Chị L (mẹ cháu Đ.N.A) tại phiên tòa sáng nay - Ảnh: Báo Sức Khỏe & Đời Sống

Đối với câu hỏi của HĐXX, rằng cảm thấy thế nào khi người chung sống với mình lại hành hạ con mình như thế, L không trả lời và khóc.

"Có phải vì mang thai cho Huyên nên bỏ qua không?" – HĐXX hỏi. "Không, không bao giờ làm thế, không biết thôi" – chị L. òa khóc.

Đối với sự việc Huyên mua thuốc diệt cỏ bỏ vào chai nước ngọt rồi đưa cho con mình uống, chị L nói lúc đó có thấy bãi nôn của cháu khác màu, có mùi giống như xăng dầu, tuy nhiên chị này khai cũng không biết sao cháu bị như vậy.

Đối với sự việc cháu Đ.N.A bị Huyên đánh gãy tay, chị L cũng nói không biết. Chỉ đến khi cháu không nhấc được tay lên thì mới đưa đi viện và biết cháu gãy tay.

Trước câu hỏi của HĐXX, chị L. nói có yêu Huyên và L cũng có yêu con mình. Cả hai cũng đã có 1 người con chung.

Trong mỗi lần Huyên bạo hành cháu bé, chị L. đều khai không biết. Tuy nhiên, lúc này HĐXX công bố một lời khai của Huyên. Theo đó, Huyên khai "sau mỗi lần tôi đánh đập, hành hạ và muốn giết cháu A, L. đều biết và nghi ngờ do tôi gây ra, tuy nhiên do chúng tôi yêu nhau quá, do tôi và L có chung 1 đứa con nên L không phản ứng gì".

HĐXX hỏi: "Có biết Huyên đánh con không?", "Không" – chị L đáp. "Tại sao Huyên khai như vậy?" – HĐXX hỏi. "Không biết… không bao giờ vì một đứa con mà đánh đổi đứa con của mình" – chị L khóc tại tòa.

Một lần nữa được hỏi về quan điểm của mình khi người tình 5 lần hành hạ, đánh đập con đẻ, chị L. nói "ác quá đối với nó".

Trả lời HĐXX, ông Đỗ Hữu Chức (ông nội cháu Đ.N.A) đã nhiều lần bức xúc khi nhắc đến chị L. Theo ông Chức, trước khi Huyên hành hạ cháu A lần thứ 5, ông đã nhiều lần mong muốn chị L quay lại hàn gắn với con trai mình.

Trong lần Huyên đổ thuốc diệt cỏ vào chai nước ngọt rồi đưa cho cháu A uống, ông Chức khai cơ quan công an đã liên hệ về vấn đề này, tuy nhiên với mong muốn cho các con tái hợp, ông đã không đề nghị gì thêm mà tập trung theo dõi quá trình chữa trị cho A tại bệnh viện.

"Một người mẹ sinh ra con, 5 lần người tình giết con sao không biết, một người mẹ như thế sao không biết được… Nuốt đinh tôi đưa về, cô L. bảo nó nghịch, nó nuốt đinh. Thưa quý tòa, tôi hỏi là đúng hay sai… Cô này không thể nào là không có tội…" – ông nội cháu bé bức xúc.

Nhấn mạnh lại đề nghị của mình, ông Chức cho rằng phải điều tra người con dâu này đến cùng, bởi 1 người mẹ để người tình 5 lần giết con mà nói không biết gì là vô lý.