Xét xử kẻ đóng đinh vào đầu bé gái 3 tuổi: Nỗi đau xé tận tâm can của người ông, nhớ lại câu nói đau lòng từ cháu gái nhỏ

Trong phần xét hỏi, Huyên thường xuyên không nghe rõ câu hỏi của HĐXX. Bị cáo phải nghe lại câu hỏi từ một điều tra viên khác ngồi bên cạnh.

Ngày 13/10, TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử bị cáo Nguyễn Trung Huyên (30 tuổi, ở xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, Hà Nội) về các tội "Giết người" và "Cố ý gây thương tích", trong vụ án bé gái Đ.N.A. (SN 2018) bị hành hạ, đóng 10 đinh vào đầu gây tử vong.

Vị thẩm phán công bố lời khai của bị cáo Huyên rằng, chị Luyến biết việc bị cáo đánh cháu A., nhưng do hai người yêu nhau quá, và Luyến đang mang thai với Huyên nên đã bỏ qua.

Theo cáo trạng, kết quả điều tra cho thấy, các lần bị cáo Nguyễn Trung Huyên có hành vi hành hạ, đánh và giết cháu A., mẹ cháu bé là chị Nguyễn Thị Luyến (SN 1995) không biết nên không đồng phạm với Huyên. Do đó, cơ quan điều tra không đề cập xử lý đối với người mẹ.

Trước lời khai được công bố của bị cáo, chị Luyến bật khóc nức nở nói: “Tôi không bao giờ đánh đổi một đứa con lấy một đứa con.”

Tại phiên tòa, mẹ cháu A. rơi nước mắt. Thi thoảng, người phụ nữ đưa ánh mắt về phía bị cáo Huyên.

Trong vụ án này, ông nội cháu A. là Đỗ Hữu Chức (SN 1954) là người đại diện hợp pháp cho phía bị hại.

Theo thông tin từ VietNamNet cho biết, khi trả lời thẩm vấn tại toà, ông đã không cầm được nước mắt. Ông Chức trả lời thẩm vấn của HĐXX, nhiều lúc ông nghẹn giọng:

"Khi cháu Ánh sinh ra có phát triển bình thường không?", ông Chức nói cháu gái nhỏ rất ngoan và lanh lợi.

Thẩm vấn tiếp tục hỏi "Thỉnh thoảng cháu Ánh có về thăm gia đình không?", ông Chức cho biết: "Khi Luyến có ý định bỏ chồng, Luyến bỏ 3 đứa con đi. Gia đình chúng tôi tìm chị Luyến khuyên can, bảo Luyến bỏ qua ý định ly hôn để nuôi các con. Sau khi ly dị, Luyến mang cháu Ánh đi, cắt liên lạc với gia đình chúng tôi.

Sau khi chúng tôi nhận được triệu tập của tòa mời anh Chung là con tôi đến, chúng tôi mới biết chị Luyến cố tình bỏ chồng. Khi đến tòa con tôi cũng cố hòa giải nhưng không được.

Sau đó, phân chia cháu Ánh để chị Luyến nuôi, hai bên không phải hỗ trợ nuôi con. Sau khi chị Luyến đi thì xảy ra chuyện".

Trong nước mắt, ông Chức nói: “Tôi xót lắm, tôi quá nhân đạo nên cháu tôi bị mất. Tôi đề nghị toà án điều tra cô này đến cùng, một người mẹ để người tình 5 lần giết con mà lại nói không biết.

Cháu tôi từng nói 'ông ơi cho cháu ở lại, đừng để cháu đi'. Tôi nghĩ lại lời cháu tôi mà ân hận quá. Tôi đề nghị toà xử đúng người đúng tội”.

Ông nội của cháu A. quặn thắt tâm can khi không thể bảo vệ được cô cháu gái nhỏ. Ảnh: VietNamNet

Trong lúc ông Chức trả lời thẩm vấn, ở hàng ghế đối diện, chị Luyến không ngừng khóc.

Thông tin từ Dân Trí cho biết thêm, tại phiên tòa xét xử, Huyên thừa nhận toàn bộ cáo buộc của VKSND TP Hà Nội, không có ý kiến thắc mắc. Khi chủ tọa phiên tòa yêu cầu bị cáo miêu tả lại 5 lần hành hạ, giết cháu A., Huyên mất nhiều thời gian để trả lời và những câu trả lời bị ngắt quãng, không mạch lạc, rõ ràng.

Anh ta cho biết ở lần đầu tiên, Huyên lấy keo (loại bột keo dán gỗ, khi gặp chất lỏng sẽ đông cứng) ở xưởng mộc về nhà, sau đó nhỏ vào mũi của nạn nhân. Bị cáo kể khi đó cháu N.A. gặp tình trạng khó thở, chảy nước mũi.

Những lần thứ 2, 3, 4, Huyên khai cho bé gái uống thuốc diệt cỏ, bắt nuốt đinh vít và đánh gãy tay nạn nhân. Ở lần thứ 5, bị cáo nói anh ta chỉ nhớ là đã đóng khoảng 8-9 chiếc đinh vào đầu bé gái. Mỗi lần đóng đinh cách nhau khoảng 2-3 phút. Khi đó, theo Huyên, bé gái la hét, khóc lớn. Những lần gây án trên, Huyên khẳng định đều chỉ hành động một mình, không có ai tham gia hay giúp sức.

Trước câu hỏi của HĐXX về mục đích gây án, bị cáo thản nhiên nói không muốn nuôi dưỡng con riêng của vợ nên muốn giết bé gái.