Lạnh người với lời khai của kẻ đóng 9 chiếc đinh vào đầu con gái nhân tình tại phiên tòa xét xử

Phiên tòa có 2 thẩm phán, gồm ông Mai Văn Quang - chủ tọa và ông Nguyễn Hữu Chính - Chánh án TAND TP.Hà Nội. HĐXX dự kiến làm việc trong một ngày.

Sáng 13/10, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Trung Nguyên (SN 1993, trú xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất) về các tội “Giết người” và “Cố ý gây thương tích”, quy định tại Điều 123 và 134 Bộ luật hình sự.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên cho biết, tài phiên tòa xét xử, sau khi nghe đại diện Viện KSND TP.Hà Nội công bố bản cáo trạng truy tố, Huyên thừa nhận cáo trạng truy tố đúng người đúng tội, đúng hành vi của mình đã gây ra đối với cháu Đ.N.A.

Huyên là người đã nhiều lần hành hạ, đánh đập và đóng 9 chiếc đinh vào đầu bé Đ.N.A (3 tuổi, trú H.Thạch Thất, Hà Nội) nhằm mục đích giết người, khiến cháu bé tử vong.

Tại tòa, Huyên khai phù hợp với cáo trạng về 5 lần hành hạ, đánh đập và đóng đinh vào đầu bé Đ.N.A.

Huyên khai lần thứ nhất, bị cáo lấy keo ở xưởng mộc về và nhỏ vào lỗ mũi cháu A.. Lúc nhỏ keo, Huyên thấy cháu khó thở và chảy nước mũi nhưng mặc kệ.

Lần thứ 2, Huyên mua thuốc diệt cỏ và pha vào chai nước ngọt uống dở, sau đó đưa cho cháu A. uống. Lần thứ 3, Huyên mang đinh vít từ xưởng về và cho vào mồm cháu A., sau đó đổ nước vào miệng, ép bé nuốt. Lần thứ 4, Huyên khai đã dùng tay đánh khiến cháu A. gãy tay.

Lần cuối cùng, Huyên khai đã mang một vỉ đinh từ xưởng mộc về. Thấy A. ở nhà một mình, bị cáo đã tách đinh ra rồi lấy tạ tay đóng từng chiếc đinh vào đầu cháu bé. "Lúc đóng đinh, cháu A. có la hét và khóc", Huyên khai và nói đóng khoảng 9 chiếc đinh vào đầu cháu.

Chủ tọa truy vấn tại sao Huyên lại làm như vậy? "Bị cáo làm vậy vì muốn giết cháu A., vì không muốn nuôi dưỡng cháu", Huyên khai và thừa nhận những lần hành hạ, đánh đập và đóng đinh vào đầu cháu Đ.N.A. chỉ thực hiện một mình.

Ông nội và bố đẻ ôm di ảnh bé N.A tới tòa. ẢNh: Thanh Niên

Theo thông tin từ báo Lao Động, dựa vào công bố cáo trạng cho thấy, từ tháng 9/2021 đến ngày 17/1/2022, Huyên cùng chị Nguyễn Thị L đưa cháu Đỗ Ngọc A (sinh ngày 18/2/2018; là con riêng của chị L) thuê trọ tại khu nhà trọ ở thôn Mục Uyên, xã Tân Xã và thôn Phú Đa 1, xã Cần Kiềm, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội.

Trong thời gian chung sống, Huyên nhiều lần thực hiện hành vi đánh gây thương tích, tìm cách giết cháu Đỗ Ngọc A để không phải nuôi dưỡng, không để ảnh hưởng đến cuộc sống của Huyên và chị L.

Vào một ngày giữa tháng 9/2021, tại phòng trọ, Nguyễn Trung Huyên đã dùng bột keo khô dán gỗ đổ vào mũi cháu Đỗ Ngọc A. Do được cấp cứu và điều trị nên cháu A không tử vong nhưng bị tổn hại 13% sức khỏe.

Chiều tối 9/10/2021, tại phòng trọ, Huyên đã pha 2 gói thuốc trừ sâu vào chai nước ngọt C2 bắt cháu A uống, làm nạn nhân bị ngộ độc phải nhập viện cấp cứu và bị tổn hại 21% sức khỏe.

Khoảng 16h ngày 22/11/2021, tại phòng trọ, Huyên bỏ 2 đinh vít vào miệng cháu A bắt cháu A nuốt. Do được phát hiện và cấp cứu kịp thời nên cháu A không tử vong.

Khoảng 23h ngày 24/12/2021, tại phòng trọ, Huyên đánh vào cánh tay của cháu A, làm nạn nhân ngã nghiêng sang trái, tay phải chống xuống sàn và bị gãy 1/3 dưới thân xương cánh tay phải, bị tổn hại 21% sức khỏe.

Khoảng 8h ngày 17/1/2022, tại phòng trọ, Huyên đã dùng quả tạ bằng bêtông bọc nhựa đóng liên tiếp 10 chiếc đinh xung quanh vùng đỉnh đầu của cháu A, làm nạn nhân bị thương nặng được đưa cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn - Hà Nội.

Đến 22h ngày 12/3/2022, cháu A tử vong tại bệnh viện. Nguyên nhân cháu A tử vong do viêm não, thoái hóa não trên diện rộng (chết não), hậu quả của vùng đầu bị tác động bởi 10 dị vật bằng kim loại xuyên qua xương...