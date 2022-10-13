Thông tin MỚI vụ chồng giết vợ vì mâu thuẫn tình cảm ở Quảng Ninh

Xã hội 13/10/2022 15:40

Liên quan đến vụ chồng giết vợ vì nghi ngờ có quan hệ ngoài luồng, mới đây lực lượng chức năng cho biết hung thủ đã dùng chày đánh chết nạn nhân chứ không phải dùng súng bắn chết như nhiều nguồn tin trước đó cho biết.

Theo thông tin từ Zing News chiều 13/10, Công an tỉnh Quảng Ninh thông tin về vụ án mạng xảy ra vào sáng cùng ngày tại phường Hà Phong, TP Hạ Long, Quảng Ninh, làm một phụ nữ tử vong.

Bước đầu, cảnh sát xác định hung thủ là Phạm Văn Tám (48 tuổi, trú phường Hùng Thắng, TP Hạ Long. Nạn nhân tử vong là chị P.T.H. (47 tuổi, vợ của Tám) đang ở trọ tại khu 5, phường Hà Phong. Khoảng năm 2008, Tám kết hôn với chị H. Quá trình sinh sống, cả hai xảy ra mâu thuẫn rồi ly thân.

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Đối tượng Phạm Văn Tám bị lực lượng chức năng khống chế - Ảnh: Zing News 

Thời gian gần đây, Tám biết bản thân mắc bệnh ung thư, có mong muốn được hàn gắn tình cảm vợ chồng với chị H. nhưng không nhận được sự đồng ý.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên cho biết thêm, Tám nghi ngờ chị H. có quan hệ ngoài luồng với an P.T.H. (chủ nhà trọ), đêm 12/10, Tám đến chỗ chị H. ở trọ để nói chuyện. Tại đây, cả hai xảy ra xô xát; Tám dùng chày đập vào đầu vợ khiến nạn nhân tử vong; rồi tiếp tục dùng súng bắn ông L. bị thương. Hiện tại sức khỏe của ông L. đã ổn định.

Ngay sau khi giết vợ, bắn chủ nhà trọ bị thương, Phạm Văn Tám bị Tổ công tác của Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Quảng Ninh đang đi tuần tra vũ trang phát hiện, bắt giữ và thu giữ khẩu súng.

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