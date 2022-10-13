Chỉ vì một chút lời qua tiếng lại trong lúc đang có hơi men trong người, hung thủ đã ra tay sát hại bạn nhậu một cách tàn bạo.

Theo thông tin từ Zing News sáng 13/10, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp Công an TP Đồng Xoài đang khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án khiến anh Lê Văn Anh (22 tuổi, ngụ tỉnh Gia Lai) tử vong.

Hiện trường nơi xảy ra vụ án - Ảnh: Zing News

Khoảng 20h ngày 12/10, sau chầu nhậu, Văn Tấn Tài (33 tuổi, ngụ TP Đồng Xoài) rủ Lê Văn Anh cùng người tên Trí (chưa rõ lai lịch) về nhà mình nhậu tiếp.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên cho biết thêm trong lúc nhậu, Lê Văn Anh và Trí xảy ra mâu thuẫn, chửi nhau. Lê Văn Anh sau đó cầm chén trong nhà Tài ra ngoài đập. Thấy vậy, giữa Tài và Lê Văn Anh tiếp tục lời qua tiếng lại, Tài sau đó vào nhà lấy một con dao dài (dạng kiếm) đuổi chém Lê Văn Anh.

Nghi phạm Văn Tấn Tài tại cơ quan điều tra - Ảnh: Báo Thanh Niên

Nạn nhân bị chém nằm gục xuống đất với nhiều vết thương trên người, vùng gần cổ. Dù được đưa đi cấp cứu sau đó nhưng Lê Văn Anh tử vong do vết thương quá nặng. Tài sau đó cũng đã lên cơ quan công an đầu thú.

Công an tỉnh Bình Phước tiếp tục điều tra, làm rõ vụ chém bạn nhậu tử vong.

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