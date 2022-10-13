Mới đây trên địa bàn TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã xảy ra một vụ án nghiêm trọng khi chồng nhẫn tâm bắn chết vợ.
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Theo thông tin từ Zing News sáng 13/10, vụ án mạng nghiêm trọng có sử dụng súng làm 2 người thương vong xảy ra tại phường Hà Phong, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
Lãnh đạo phường cho biết nghi phạm là người đàn ông dùng súng bắn vợ tử vong tại chỗ của mình. Ngoài ra, người hàng xóm ngay gần nhà cũng bị hung thủ dùng súng bắn bị thương.
Theo thông tin từ báo Tri thức & cuộc sống cho biết thêm, “nguyên nhân vụ việc do mâu thuẫn làm ăn giữa hai vợ chồng và có liên quan đến cả người hàng xóm. Ngay sau khi sự việc xảy ra, công an tỉnh Quảng Ninh và TP Hạ Long đã khống chế bắt được người chồng”, vị lãnh đạo cho biết.
Danh tính hung thủ và 2 nạn nhân đang được cơ quan chức năng làm rõ.