Mới đây trên địa bàn TP Cam Ranh (Khánh Hòa) đã diễn ra một vụ án khi người dân phát hiện thi thể của một nạn nhân nằm trên vũng máu với nhiều vết thương trên cơ thể.

Theo thông tin từ báo VietNamNet chiều 14/10, lãnh đạo Công an TP Cam Ranh cho biết, đơn vị đang phối hợp với Công an tỉnh khám nghiệm hiện trường, tử thi để điều tra sự việc cô gái 26 tuổi nghi bị sát hại.

Theo thông tin ban đầu, người này ở huyện Cam Lâm tới TP Cam Ranh thuê phòng trọ. Sáng nay, chủ trọ tới tìm thì thấy nạn nhân nằm gục trên vũng máu, cơ thể có nhiều vết thương. Thấy cô gái đã tử vong, người này vội báo cho công an. “Cô ấy thuê trọ sống 1 mình tại khu này, chưa to tiếng hay hiềm khích với người xung quanh”, một người dân nói.

Hiện tường nới phát hiện thi thể nạn nhân - Ảnh: Báo VietNamNet

Theo thông tin từ báo Khánh Hòa cho biết thêm, ngay sau khi tiến hành mở cửa căn phòng trọ, lực lượng chức năng phát hiện chị Vũ Thị Xuân H. (sinh năm 1996, thường trú tại xã Cam Phước Tây, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa) đã tử vong trên vũng máu. Thông tin từ các nhân chứng cho biết, nạn nhân đã bị đâm vào vùng đầu và bị tử vong trước đó.

Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra và làm rõ.

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