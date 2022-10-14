Mới đây trên địa bàn TP.HCM đã xảy ra một trường hợp tử vong thương tâm khi nữ lao công phát hiện một bé sơ sinh trong nhà vệ sinh và dù cho đã đưa cháu bé đi cấp cứu nhưng nạn nhân vẫn không qua khỏi.

Theo thông tin từ Zing News vào ngày 14/10, Công an quận Bình Tân (TP.HCM) đang làm rõ vụ một bé gái sơ sinh tử vong được phát hiện trong nhà vệ sinh Bệnh viện quận Bình Tân.

Khoảng 10h15 ngày 8/10, bà L.T.K.H. (46 tuổi, ngụ quận 6), nhân viên lao công tại Bệnh viện quận Bình Tân được một người thông báo có trẻ sơ sinh trong nhà vệ sinh.

Bà H. vào kiểm tra thì phát hiện một bé gái được quấn khăn để trên nền nhà vệ sinh. Người phụ nữ báo cáo lãnh đạo bệnh viện và đưa bé gái vào phòng cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong.

Bệnh viện quận Bình Tân, TPHCM - Ảnh: Báo Tiền Phong

Theo thông tin từ báo Tiền Phong ngay sau khi lực lượng chức năng nhận tin báo, Công an quận Bình Tân đã có mặt tại hiện trường, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Để phục vụ điều tra, Công an quận Bình Tân đã ra thông báo tìm thân nhân của cháu bé và người đã chứng kiến vụ việc.

Theo đó, ai là nhân chứng, thân nhân của cháu bé hãy liên hệ Công an quận Bình Tân hoặc gọi số điện thoại 0909.802.888 gặp điều tra viên Trần Thế Phương, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Công an quận Bình Tân, để cung cấp thông tin phục vụ điều tra vụ việc.

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