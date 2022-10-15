Đà Nẵng: Đau xót trước những lời kể về giây phút sinh tử giữa lũ dữ của người dân, thiệt hại đã có ít nhất 4 người chết

Xã hội 15/10/2022 16:37

Mực nước lên sâu tới 2m, nhiều người dân Đà Nẵng cho biết đây là đầu tiên họ chứng kiến một cơn lũ lụt lớn đến như vậy.

Theo thông tin từ báo Pháp Luật TP.HCM đến trưa 15/10, thời tiết tại TP Đà Nẵng đã tạnh ráo nhưng nhiều khu vực vẫn đang trong tình trạng ngập bùn. Người dân ra sức dọn dẹp sau trận lụt lịch sử hôm qua.

Ghi nhận tại tổ 36, 37 (phường Hoà Khánh Nam, quận Liên Chiểu), nhiều người dân ở đây vẫn chưa hết bàng hoàng vì lụt lên nhanh, ai nấy đều chới với giữa biển nước.

Khu vực này ngập rất sâu có chỗ nước cao hơn cả 2m. Nhiều người phải đục tôn nhà để leo lên cầu cứu trong đêm.

Anh Nguyễn Ngọc Anh (trú tại tổ 37) vẫn còn bàng hoàng khi kể lại việc cả nhà anh bị ngập sâu phải kêu cứu.

Đà Nẵng: Đau xót trước những lời kể về giây phút sinh tử giữa lũ dữ của người dân, thiệt hại đã có ít nhất 4 người chết - Ảnh 1
Anh Ngọc Anh vẫn chưa hết bàng hoàng khi trôi theo nước - Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM 

Anh Anh kể lại giây phút sinh tử: "Lúc nước lên khoảng 1,5m ngay tại đường Mẹ Suốt, phường Hoà Khánh Nam thì trong xóm đã ngập sâu gần 3m. Ở dưới xóm anh nghe họ la cứu quá trời. Anh em cột sợi dây vào trụ điện đi xuống dưới đó, vớt được mấy người lớn cũng với mấy đứa nhỏ. Trong lúc đưa người lên thì dây bị đứt, tôi bị trôi một đoạn và bu kịp vào cây trụ điện. Rất may có các chiến sỹ cảnh sát cơ động tới hỗ trợ kịp thời kéo tôi lên".

Còn cô Nguyễn Thị Tuyết (tổ 36, phường Hoà Khánh Nam) đã không kìm được nước mắt khi kể lại cảnh cô và người con bại liệt của mình vượt qua trận ngập kinh hoàng này.

Cô Tuyết kể: "Hôm qua nước lên nhanh lắm, mới 15 phút mà nước đã vô tới thềm nhà. Nhưng khoảng vài phút sau nước tràn vô nhà rồi nước bắt đầu cao dần. Cô thấy vậy nên bắt đầu la làng. Kêu gọi hàng xóm giúp đỡ mà lúc đó thấy cả khu phố đều ngập nước lênh láng rồi. May sao có anh Vũ hàng xóm đang dọn nhà chạy lũ phát hiện tiếng cô kêu nên đã chạy qua giúp. Lúc mới qua, Vũ nó quơ mấy bao chai bao cột xuống giường, rồi nó lôi tiếp cái thùng phi độn xuống dưới giường giùm cô để nâng cái giường dần theo nước. Xong cô với Vũ dùng dây cột mấy chân giường lại để giường không bị trôi theo nước. Còn cô thì ngồi trên nóc tủ giữ một đầu dây giường".

Đà Nẵng: Đau xót trước những lời kể về giây phút sinh tử giữa lũ dữ của người dân, thiệt hại đã có ít nhất 4 người chết - Ảnh 2
Cô Tuyết đang cho con trai ăn sau một đêm kinh hoàng - Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM 

Cô Tuyết nghẹn lại, lấy tinh thần rồi kể tiếp: "Lúc đó giường với con cô nằm trên đó cứ lênh đênh trên nước. Cô vừa giữ dây vừa lo sợ con mình rớt xuống nước. Cứ như vậy hai mẹ con chống chọi với lũ hết cả đêm. Đến sáng khi nước bắt đầu rút cô mới nhảy xuống khui hết mọi ngóc ngách trong nhà để thoát nước cho nhanh, hạ con mình xuống. Bây giờ mới nhờ được hàng xóm chạy mua ít cháo để bơm cho con ăn chút. Chứ từ đêm qua tới giờ hai mẹ con cũng không ăn được luôn. Giờ nước rút rồi nên cô đang gọi 115 để đưa con lên viện nằm chứ không nằm ở nhà nữa".

Cũng ngay tại tổ 36, trong đêm qua người dân chứng kiến cảnh tượng vô cùng đau lòng khi em học sinh VHNT (16 tuổi, quê Quảng Bình) bị đuối nước tại khu vực đường Mẹ Suốt khi nhà ngập sâu. Không ai kịp đến cứu em vì nước lụt lên quá nhanh.

Người dân tại đây đã đứng ra kêu gọi mọi người quyên góp giúp gia đình em vượt qua nỗi đau.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ cho biết thêm Đại tá Phan Văn Dũng - phó giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng - thông tin 4 người tử vong do mưa lũ vào tối qua 14/10.

Đà Nẵng: Đau xót trước những lời kể về giây phút sinh tử giữa lũ dữ của người dân, thiệt hại đã có ít nhất 4 người chết - Ảnh 3
Đã có ít nhất 4 người tử vong sau trận lũ lựt dữ vừa qua tại Đà Nẵng - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ 

Các nạn nhân gồm: em V.H.N.T. (16 tuổi, quê Quảng Bình), bị đuối nước tại khu vực đường Mẹ Suốt (phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu).

Người thứ hai là ông L.M.T. (58 tuổi) bị đuối nước do đi đánh bắt cá. Một trường hợp khác (87 tuổi, trú đường Trưng Nữ Vương, phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu), bị đuối nước tại nơi thường trú.

Ngoài ra, còn một cán bộ Công an phường Thọ Quang (quận Sơn Trà) gặp tai nạn giao thông, tông vào dải phân cách, tử vong trên đường đi cấp cứu.

Đại tá Dũng thông tin toàn bộ lực lượng Công an thành phố đã được huy động để ứng cứu người dân đến nơi an toàn.

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Trong lúc ra phía sau sân nhà chơi bé trai 2 tuổi không may té xuống hố nước sâu khoảng chừng 1m, dù cho người dân đã phát hiện và cứu chữa nhưng đã quá muộn.

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