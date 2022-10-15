Chơi trong hồ điều hòa, 2 em học sinh lớp 6 đuối nước thương tâm ở Thái Bình

Xã hội 15/10/2022 19:11

Mới đây trên địa bàn tỉnh Thái Bình đã xảy ra vụ đuối nước khiến 2 em học sinh lớp 6 tử vong thương tâm.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên vào ngày 15/10, thông tin từ lãnh đạo xã Phú Xuân (TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến 2 em học sinh tử vong.

Nạn nhân là em B.H.A và M.S.T (11 tuổi, học lớp 6A3 Trường Trung học cơ sở Phú Xuân thuộc địa bàn xã Phú Xuân).

Theo thông tin ban đầu, khoảng hơn 15 giờ chiều qua (14/10), một nhóm học sinh lớp 6A3, Trường Trung học cơ sở Phú Xuân rủ nhau ra bờ hồ ngồi chơi, hóng mát và tắm ở hồ điều hòa trong khu đô thị Damsan Phú Xuân đang xây dựng.

Theo thông tin từ báo Sức Khỏe & Đời Sống cho biết tại đây, trong quá trình chơi đùa tắm hồ, các em Bùi Hà A. và Mai Sinh T. bị đuối nước. Phát hiện tiếng kêu cứu, các thợ xây, thợ hồ đang làm việc gần đó đã đưa các em lên, đồng thời gọi người đưa các em vào bệnh viện cấp cứu.

Chơi trong hồ điều hòa, 2 em học sinh lớp 6 đuối nước thương tâm ở Thái Bình - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Báo Sức Khỏe & Đời Sống

Đến khoảng 17h30' em Mai Sinh T. đã tử vong. Tiếp đó, khoảng hơn 19h cùng ngày 14/10, em Bùi Hà A. cũng không qua khỏi.

Lãnh đạo xã Phú Xuân cho biết thêm, khu vực 2 cháu nhỏ gặp nạn đang được xây dựng, xung quanh hồ không có lan can, hàng rào bảo vệ nhưng có cắm biển cảnh báo nguy hiểm.

"Hồ nước nằm trong khuôn viên khu đô thị, tương đối rộng. Do gần đây có mưa nên mực nước dâng lên cao. Mặc dù có cảnh báo nguy hiểm nhưng vào mùa hè, nơi đây cũng có nhiều người xuống tắm", Chủ tịch UBND xã Phú Xuân thông tin.

Cũng theo lãnh đạo xã Phú Xuân, sau khi xảy ra vụ việc, chính quyền địa phương cũng như đại diện chủ đầu tư xây dựng dự án khu đô thị Damsan Phú Xuân cũng đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình các nạn nhân.

Về gia cảnh của 2 nạn nhân, ông Biền cho biết em Bùi Hà A. là con gái út trong một gia đình có 3 người con, kinh tế gia đình bình thường. Còn về phía em Mai Sinh T. lại quê ở xã Đông Sơn (huyện Đông Hưng) nhưng bố mẹ làm việc ở TP. Thái Bình nên đã thuê nhà, cho con học tại xã Phú Xuân.

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Liên quan đến vụ con đi học về phát hiện bố mẹ tử vong, mới đây thông qua quá trình lấy lời khai và các bằng chứng tại hiện trường lực lượng chức năng thông báo đã tìm ra chìa khóa giải mã vụ án.

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