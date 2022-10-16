Hà Nội: Vừa ngắt điện thoại, người phụ nữ bất ngờ dừng xe đột ngột rồi nhảy từ cầu Chương Dương xuống đất trước sự ngỡ ngàng của những người xung quanh

Xã hội 16/10/2022 16:01

Mới đây trên địa bàn Hà Nội vừa xảy ra một trường hợp tự tử trên cầu Chương Dương khiến một người phụ bị thương nghiêm trọng.

Theo thông tin từ báo VTC News, lãnh đạo Công an phường Phúc Tân (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho biết sáng 16/10 một người phụ nữ nhảy từ cầu Chương Dương xuống khu đất bãi giữa sông Hồng thuộc địa phận quản lý của phường.

"Công an phường có mặt, phối hợp cùng đội cứu hộ, đưa người phụ nữ sang cấp cứu tại Bệnh viện Đức Giang (quận Long Biên). Tại hiện trường, các nhân viên y tế xác định người này bị gãy chân phải", lãnh đạo công an phường Phúc Tân nói.

Hà Nội: Vừa ngắt điện thoại, người phụ nữ bất ngờ dừng xe đột ngột rồi nhảy từ cầu Chương Dương xuống đất trước sự ngỡ ngàng của những người xung quanh - Ảnh 1
Hiện trường nơi người phụ nữ nhảy cầu - Ảnh: Báo VTC News 

Trước đó, khoảng 9h35 ngày 16/10, người dân lưu thông trên cầu Chương Dương hướng từ quận Hoàn Kiếm sang quận Long Biên thấy một người phụ nữ dừng xe lại giữa cầu, rồi trèo qua lan can, nhảy xuống.

Theo thông tin từ báo Giao Thông cho biết thêm các nhân chứng có mặt tại hiện trường khai rằng sau khi gọi điện cho ai đó, người phụ nữ này quyết định nhảy xuống bên dưới.

Công an phường Phúc Tân đang điều tra nguyên nhân vụ việc.

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