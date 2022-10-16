Đã tìm thấy thi thể của bé trai 5 tuổi rơi xuống sông khi đi thả lưới cùng bố mẹ

Xã hội 16/10/2022 16:49

Liên quan đến vụ bé trai 5 tuổi bị rơi xuống sông mất tích ở Hà Tĩnh, mới đây sau nhiều giờ đồng hồ nỗ lực tìm kiếm lực lượng chức năng thông báo đã tìm thấy thi thể của cháu bé.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong ngày 16/10, ông Nguyễn Hồng Chung – Chủ tịch UBND xã Kỳ Hà (thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh) xác nhận, trên địa bàn xã vừa có một cháu bé 5 tuổi rơi xuống sông Quyền tử vong khi đi thả lưới bát quái cùng bố mẹ.

Theo đó, khoảng 5h30 -7h sáng nay (16/10), anh T.V.T và chị T.T.L (trú ở thôn Hải Hà, xã Kỳ Hà) đưa hai người con cùng đi thả lưới đánh bắt hải sản tại khu vực sông Quyền. Trong quá trình ngồi chơi trên thuyền, cháu T.L.N (5 tuổi) không may rơi xuống sông mất tích.

Đã tìm thấy thi thể của bé trai 5 tuổi rơi xuống sông khi đi thả lưới cùng bố mẹ - Ảnh 1
Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tìm kiếm thi thể nạn nhân - Ảnh: Báo Tiền Phong 

Theo thông tin từ báo Sài Gòn Giải Phóng cho biết thêm đến khi gia đình quay trở lại thì phát hiện cháu T.L.N. đã bị mất tích, tìm kiếm xung quanh vẫn không thấy nên trình báo cơ quan chức năng.

Thời điểm này triều cường trên khu vực sông Quyền dâng cao, sóng to, gió mùa thổi mạnh. Ngay sau khi nhận được thông tin, chính quyền địa phương đã nhanh chóng phối hợp với các lực lượng chức năng cùng với người dân tổ chức tìm kiếm. Tuy nhiên, do nước sông dâng cao, gió thổi mạnh, khu vực xảy ra vụ việc rộng lớn khiến công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

Đã tìm thấy thi thể của bé trai 5 tuổi rơi xuống sông khi đi thả lưới cùng bố mẹ - Ảnh 2
Thi thể của bé trai 5 tuổi được lực lượng chức năng tìm thấy - Ảnh: Báo Sài Gòn Giải Phóng 

Đến đầu giờ chiều cùng ngày, các lực lượng mới phát hiện và vớt được thi thể của cháu tại khu vực âu thuyền tránh trú bão xã Kỳ Hà và bàn giao cho gia đình đưa về tổ chức mai táng theo phong tục địa phương.

Trước nay, gia đình anh T.V.T. và chị T.T.L. làm nghề chài lưới trên sông, cuộc sống chủ yếu dựa bằng nghề đánh bắt thủy hải sản.

Xích mích tại đám cưới, thiếu niên 16 tuổi đâm chết người

Xích mích tại đám cưới, thiếu niên 16 tuổi đâm chết người

Lâm Sô Phia (SN 2006, ở tỉnh Vĩnh Long) xảy ra cự cãi với khách dự đám cưới dẫn đến đánh nhau rồi giết người.

Xem thêm
Từ khóa:   bé trai 5 tuổi tử vong bé trai đuối nước tử vong Hà Tĩnh tìm thấy thi thể

TIN MỚI NHẤT

Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Video 55 phút trước
Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Tâm sự gia đình 1 giờ 25 phút trước
Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Video 1 giờ 55 phút trước
Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 25 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 25 phút trước
Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Video 2 giờ 55 phút trước
15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

Đời sống 3 giờ 20 phút trước
Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 25 phút trước
Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3,3 mét ẩn nấp dưới gầm giường

Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3,3 mét ẩn nấp dưới gầm giường

Video 3 giờ 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?