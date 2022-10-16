Liên quan đến vụ bé trai 5 tuổi bị rơi xuống sông mất tích ở Hà Tĩnh, mới đây sau nhiều giờ đồng hồ nỗ lực tìm kiếm lực lượng chức năng thông báo đã tìm thấy thi thể của cháu bé.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong ngày 16/10, ông Nguyễn Hồng Chung – Chủ tịch UBND xã Kỳ Hà (thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh) xác nhận, trên địa bàn xã vừa có một cháu bé 5 tuổi rơi xuống sông Quyền tử vong khi đi thả lưới bát quái cùng bố mẹ.

Theo đó, khoảng 5h30 -7h sáng nay (16/10), anh T.V.T và chị T.T.L (trú ở thôn Hải Hà, xã Kỳ Hà) đưa hai người con cùng đi thả lưới đánh bắt hải sản tại khu vực sông Quyền. Trong quá trình ngồi chơi trên thuyền, cháu T.L.N (5 tuổi) không may rơi xuống sông mất tích.

Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tìm kiếm thi thể nạn nhân - Ảnh: Báo Tiền Phong

Theo thông tin từ báo Sài Gòn Giải Phóng cho biết thêm đến khi gia đình quay trở lại thì phát hiện cháu T.L.N. đã bị mất tích, tìm kiếm xung quanh vẫn không thấy nên trình báo cơ quan chức năng.

Thời điểm này triều cường trên khu vực sông Quyền dâng cao, sóng to, gió mùa thổi mạnh. Ngay sau khi nhận được thông tin, chính quyền địa phương đã nhanh chóng phối hợp với các lực lượng chức năng cùng với người dân tổ chức tìm kiếm. Tuy nhiên, do nước sông dâng cao, gió thổi mạnh, khu vực xảy ra vụ việc rộng lớn khiến công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

Thi thể của bé trai 5 tuổi được lực lượng chức năng tìm thấy - Ảnh: Báo Sài Gòn Giải Phóng

Đến đầu giờ chiều cùng ngày, các lực lượng mới phát hiện và vớt được thi thể của cháu tại khu vực âu thuyền tránh trú bão xã Kỳ Hà và bàn giao cho gia đình đưa về tổ chức mai táng theo phong tục địa phương.

Trước nay, gia đình anh T.V.T. và chị T.T.L. làm nghề chài lưới trên sông, cuộc sống chủ yếu dựa bằng nghề đánh bắt thủy hải sản.

Xích mích tại đám cưới, thiếu niên 16 tuổi đâm chết người Lâm Sô Phia (SN 2006, ở tỉnh Vĩnh Long) xảy ra cự cãi với khách dự đám cưới dẫn đến đánh nhau rồi giết người.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/da-tim-thay-thi-the-cua-be-trai-5-tuoi-roi-xuong-song-khi-di-tha-luoi-cung-bo-me-514189.html