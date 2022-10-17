Đau xé lòng người mẹ bỗng chốc mất cả chồng và con trai trong trận mưa lũ lịch sử ở Đà Nẵng

Xã hội 17/10/2022 10:06

Bà Trần Thị Kim Trang (41 tuổi) đứng thất thần nhìn cỗ quan tài con trai quàn giữa nhà. Đến lúc này, bà vẫn chưa thể tin rằng mình đã cùng lúc mất 2 người thân yêu trong gia đình.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, trong trận mưa lũ lịch sử xảy ra vào ngày 14/10, nhiều khu dân cư ven các kênh người dân khốn đốn chạy lũ. Nước lớn đổ về cuồn cuộn nhưng không kịp tiêu thoát đã khiến các khu dân cư trên các phường như Hòa Khánh Nam, Hòa Minh (Liên Chiểu) ngập sâu trên 1m. Nhiều tuyến đường hẻm nước dâng tới ngang cổ khiến nhà cửa, đồ đạc của người dân hết chỗ kê dọn.

Rất nhiều sinh viên, người lao động đến ở trọ tại các khu dân cư trũng thấp ở phường Hòa Khánh Nam đã trở tay không kịp vì nước lên quá nhanh. Mưa lớn dồn dập cũng đã khiến nhiều đường phố biến thành sông, nước ngập lênh láng. Đây là đợt mưa này khiến nhiều tuyến phố tại Đà Nẵng ngập sâu, nước ngập diện rộng hơn cả trận mưa lịch sử tháng 10/2018.

Đau xé lòng người mẹ bỗng chốc mất cả chồng và con trai trong trận mưa lũ lịch sử ở Đà Nẵng - Ảnh 1
Dòng nước xiết khiến nhiều xe bị quật ngã - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ báo Thanh niên, sau hơn 1 ngày ngớt mưa, nước lũ mới rút hẳn để lại khung cảnh tan hoang. Nhà nhà tranh thủ dọn dẹp mà nước mắt chảy dài vì nước lũ ngập sâu, gây thiệt hại rất lớn về tài sản. Vào tổ 45 (P.Hòa Khánh Nam, Q.Liên Chiểu, Đà Nẵng), chị Trần Thị Kim Trang vừa mất cùng lúc chồng và con trai… Những người hàng xóm đang tập trung tại nhà chị Trang để lo hậu sự cho đứa con trai Hồ Minh Phát (10 tuổi) vừa được tìm thấy thi thể vào trưa ngày 15/10 sau khi bị lũ cuốn.

 

Cả đám đông nháo nhào khi nghe tin người dân báo về: tiếp tục tìm thấy thi thể của anh Hồ Trung Dũng (46 tuổi, chồng chị Trang) ở dưới lớp bùn sâu, gần nơi tìm thấy thi thể cháu Phát. Chị Trang đứng khựng lại, nước mắt giàn giụa: "Vậy là không còn hy vọng chi nữa rồi. Rồi mai đây, còn lại 2 mẹ con phải sống sao…".

Đau xé lòng người mẹ bỗng chốc mất cả chồng và con trai trong trận mưa lũ lịch sử ở Đà Nẵng - Ảnh 2
Chị Trần Thị Kim Trang mất cùng lúc chồng và con trai - Ảnh: Báo Thanh niên

 

Chị Trang kể trong nước mắt, vào chiều 14/10, mặc dù trời trở mưa lớn nhưng cả nhà chị vẫn sinh hoạt bình thường. Đến sau bữa cơm tối thì nước lũ từ thượng nguồn đổ về ào ạt, càng lúc càng lên cao. Cả nhà cùng nhau kê đồ chạy lũ nhưng đành bất lực vì nước chảy quá mạnh và dâng lên rất nhanh. Chị Trang nghẹn khóc: "Con trai lớn của tôi trèo lên nhà hàng xóm để tránh lũ. Còn tôi dìu Phát cùng chồng mở cửa ra ngoài để lên xuồng cứu hộ. Lúc này nước chảy mạnh quá, tôi không biết bơi nên đẩy Phát sang cho ba nó với suy nghĩ chồng biết bơi sẽ cứu được con, còn tôi thì sao cũng được. Sau đó, tôi bị dòng nước dìm xuống. Hai cha con bị nước cuốn mất tích luôn từ đó".

 

 

Chị Trang tiếp tục kể, dù bị nước lũ nhận chìm nhưng chị cố gắng ngoi lên nên may mắn với được cành cây. Xuồng cứu hộ đến và chị được cứu sống. "Giá mà cứ ôm Phát thì biết đâu cháu vẫn còn sống. Giờ thế này, tôi làm sao sống nổi…", chị Trang nước mắt chảy dài.

Đau xé lòng người mẹ bỗng chốc mất cả chồng và con trai trong trận mưa lũ lịch sử ở Đà Nẵng - Ảnh 3Đau xé lòng người mẹ bỗng chốc mất cả chồng và con trai trong trận mưa lũ lịch sử ở Đà Nẵng - Ảnh 4

Nhiều tài sản bị nước lũ gây hư hỏng - Ảnh: Báo Thanh niên

Trong căn nhà cấp 4 ẩm thấp, những người hàng xóm đến chia sẻ với chị Trang không khỏi cám cảnh khi chứng kiến 2 cỗ quan tài nằm cạnh nhau, quàn giữa nhà. Xung quanh không có tài sản gì đáng giá. Chị Trang kể, chị ở Quy Nhơn (Bình Định) ra Đà Nẵng đi học rồi lấy chồng ở lại thành phố. Để chăm sóc con cái, chị nghỉ làm ở nhà nên thu nhập chính phụ thuộc vào chồng.

 

Ngoài ra, dọc đường vào tổ 45, nhà cửa ở khu vực này chủ yếu là nhà cấp 4. Người dân trong tổ chủ yếu là lao động phổ thông nên điều kiện kinh tế khó khăn. Trận mưa lũ lịch sử khiến khu vực này bị ngập sâu, nhiều gia đình bị thiệt hại nặng nề về tài sản.

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“Nó nói tôi yên tâm, đợt này mưa to chứ không có bão. Nhà mình ở nơi cao, lại gần sông nên không lo ngập lụt. Nhưng mưa liên tục, nước tràn tới ngõ vào. Tôi gọi điện thì nó bảo ráng chờ xíu, đưa bà con ra khỏi vùng nguy hiểm rồi con về liền. Ai ngờ nó thất hứa, không về nữa…”, giọng bà Sớt lạc trong 2 hàng nước mắt.

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