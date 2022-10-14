Hải Dương: Cấp cứu nam sinh lớp 9 uống nhầm 21 viên thuốc tránh thai của mẹ

Xã hội 14/10/2022 10:50

Bởi vì vị trí mẹ đặt gói thuốc ho lại cùng chỗ với vỉ thuốc tránh thai 21 ngày, nên một nam sinh lớp 9 đã lấy nguyên vỉ thuốc tránh thai và uống hết.

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, vào khoảng 23h45 đêm ngày 7/10, một nam sinh lớp 9 được bố mẹ đưa đến Trung tâm Y tế huyện Ninh Giang cấp cứu do uống nhầm thuốc tránh thai của mẹ.

Qua khai thác từ gia đình người bệnh, nam sinh An bị viêm họng, ho và có bảo mẹ khi nào đi làm về mua thuốc uống trị ho. Đi làm về, người mẹ có mua 2 gói thuốc trị ho cho con trai và dặn con lấy thuốc trên mặt tủ để uống (cùng với chỗ có vỉ thuốc tránh thai Marvenol, uống theo liệu trình 21 viên). Nghe lời mẹ dặn, cháu An đã vô tư lấy uống mà không biết đã lấy nhầm thuốc tránh thai và uống hết 21 viên.

Tuy nhiên, sau 4 giờ, khi phát hiện con trai đã uống nhầm thuốc tránh thai của mình, người mẹ lo lắng đưa con đến Trung tâm Y tế huyện Ninh Giang cấp cứu.

Hải Dương: Cấp cứu nam sinh lớp 9 uống nhầm 21 viên thuốc tránh thai của mẹ - Ảnh 1
Nam sinh lớp 9 đã lấy nguyên vỉ thuốc tránh thai và uống hết - Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống

Theo thông tin từ Vietnamnet, BSCKI Phan Huy Mãi – Khoa Ngoại, kíp trưởng cấp cứu tiếp nhận bệnh nhân chia sẻ rằng đây là lần đầu tiên tiếp nhận trường hợp nam giới uống nhầm thuốc tránh thai của nữ. Rất may gia đình phát hiện sớm, kịp đưa bệnh nhân đến bệnh viện cấp cứu.

 

Tiếp nhận bênh nhân, kíp cấp cứu nhanh chóng xử lý theo phác đồ xử trí theo dõi ngộ độc thuốc tránh thai giờ thứ 4, lập đường truyền, đặt xông dạ dày, bơm rửa dạ dày để loại bỏ thuốc bệnh nhân đã uống, rửa 8 lít dịch Natri clorua ấm. Vị bác sĩ cho biết: "Khi xử lý xong, bệnh nhân tỉnh táo được đưa đi kiểm tra với kết quả bình thường. Bệnh nhân được xuất viện vào ngày hôm sau".

Hiện tại, bệnh nhân được xuất viện về nhà, sức khỏe nam sinh ổn định và đi học bình thường. 

Ngoài ra, các bác sĩ tại Trung tâm Y tế huyện Ninh Giang cho biết thuốc tránh thai loại bệnh nhân nam uống nhầm chỉ có tác dụng trên nữ giới, cơ bản lành tính, không có nghiên cứu tác dụng của thuốc với nam giới. Nếu có tổn thương đến gan, thận phải sau 62h. Do đó, sau khi bệnh nhân xuất viện, gia đình vẫn cần theo dõ sức khoẻ, kiểm tra lại. 

Bác sĩ khuyến cáo phụ nữ đang dùng thuốc tránh thai phải có hộp để thuốc riêng biệt, không để chung với hộp thuốc của gia đình, trên thuốc phải ghi rõ tên thuốc, tác dụng của thuốc, tránh nhầm lẫn khi sử dụng. 

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