Chính thức khởi tố và bắt tạm giam 'hotgirl Tina Dương' Ninh Thị Vân Anh

Cụ thể, Ninh Thị Vân Anh (Tina Dương; 27 tuổi, trú H.Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) bị bắt để điều tra về hành vi "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" theo Điều 175 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017).

Theo thông tin từ báo Thanh niên, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Bình Thuận (PC02) đã ban hành các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Ninh Thị Vân Anh (còn gọi là Tina Dương). Quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận phê chuẩn.

Trước đó, theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, vào ngày 12/10, thượng tá Nguyễn Ngọc Oanh - phó thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Phan Thiết, Bình Thuận, xác nhận đơn vị đã khởi tố vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Đây là hoạt động tố tụng mới nhất liên quan đến Tina Dương - Ninh Thị Vân Anh sau khi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Phan Thiết khởi tố vụ án "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" (ngày 10/10) và chuyển hồ sơ lên PC02 - Công an tỉnh Bình Thuận thụ lý theo thẩm quyền.

Cụ thể, vào tháng 1/2022, Vân Anh gọi điện đến một công ty kinh doanh vận tải ở quận Tân Bình (TP.HCM) để thuê một chiếc ô tô tự lái trong thời hạn 3 tháng. Vân Anh yêu cầu công ty đưa chiếc xe đến TP Phan Thiết để làm hợp đồng giao nhận và trả tiền thuê.

Ngày 24/1, công ty bố trí anh L.K.D. chạy xe đến giao cho Vân Anh, đồng thời nhận tiền thuê và công lái ra đến Phan Thiết là 50 triệu đồng. Quá thời hạn thuê nhưng Vân Anh né tránh, không trả xe cho công ty. Vân Anh đã chạy chiếc xe này ra TP Ninh Bình mở cửa hàng bán trái cây. Để có tiền kinh doanh, Vân Anh bán luôn chiếc xe thuê này cho một người đàn ông khác với giá 450 triệu đồng tại Ninh Bình.

Chiếc xe trong vụ án - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Nhằm lấy lòng tin, Vân Anh lên mạng làm giả giấy tờ xe và nhận trước số tiền 390 triệu đồng từ người mua. Cô tiếp tục lừa dối người mua bằng cách nói chờ chính chủ xe đi công tác về, làm giấy ủy quyền cho mình rồi sang nhượng. Đến hẹn làm thủ tục sang nhượng chiếc xe, Vân Anh tiếp tục né tránh. Cùng thời điểm này, Vân Anh còn thiếu tiền nhiều người khác nên trốn từ Ninh Bình về TP.HCM.

Thông qua quá trình xác minh vụ việc, cơ quan điều tra xác định Vân Anh không còn khả năng trả khoản nợ 390 triệu đồng cho khách mua xe và đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình.