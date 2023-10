Chính thức khởi tố và bắt tạm giam 'hotgirl Tina Dương' Ninh Thị Vân Anh

Theo thông tin từ báo Thanh niên, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Bình Thuận (PC02) đã ban hành các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Ninh Thị Vân Anh (còn gọi là Tina Dương). Quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận phê chuẩn.

Cụ thể, Ninh Thị Vân Anh (Tina Dương; 27 tuổi, trú H.Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) bị bắt để điều tra về hành vi "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" theo Điều 175 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017).