Điều tra hành vi lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản đối với 'Tina Dương' Ninh Thị Vân Anh

Xã hội 13/10/2022 10:59

Công an TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận đã khởi tố vụ án liên quan đến Ninh Thị Vân Anh (tức hot girl Tina Dương hay Anna Bắc Giang).

Theo thông tin từ báo VOV, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.Phan Thiết khởi tố vụ án "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" để điều tra dấu hiệu chiếm đoạt ô tô BS 51H - 242.74 liên quan đến Ninh Thị Vân Anh, tức "Anna Bắc Giang" hay "Tina Dương".

Điều tra hành vi lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản đối với 'Tina Dương' Ninh Thị Vân Anh - Ảnh 1
Ninh Thị Vân Anh tại Cơ quan công an - Ảnh: VOV

Theo thông tin từ Báo Giao Thông, khoảng tháng 8/2021, Vân Anh thuê ô tô nhãn hiệu Vinfast Lux A 2.0 BKS 51H-242.74 của công ty TNHH Thương mại vận tải và du lịch Gia Đình Việt thời hạn lâu dài và giá thuê tháng đầu tiên là 45 triệu đồng/tháng cùng với tiền chi phí đem xe ra giao là 5 triệu đồng, tổng cộng là 50 triệu đồng.

Sau khi thống nhất, anh Nguyễn Minh Dương và Lê Khương Duy là nhân viên của công ty điều khiển xe đến giao cho Vân Anh ở trước quán cà phê, thuộc khu phố 8, phường Phú Thuỷ, TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Từ khi thuê xe, Vân Anh đã nợ tiền thuê xe nhiều tháng, anh Dương và Duy đại diện cho công ty liên hệ với Vân Anh yêu cầu trả tiền nhưng không được. Lúc này Vân Anh nảy sinh ý định chiếm đoạt nên không trả.

Để có tiền đầu tư vào cửa hàng bán trái cây, hot girl này đem ôtô biển số 51H – 242.74 đến bán cho anh Bùi Đức Hiếu (trú tại Hà Nội) với giá 450 triệu đồng. Anh Hiếu đã chuyển cho Vân Anh tổng cộng là 390 triệu đồng, còn 60 triệu đồng sẽ thanh toán khi hợp đồng mua bán xe được hoàn tất các thủ tục.

Điều tra hành vi lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản đối với 'Tina Dương' Ninh Thị Vân Anh - Ảnh 2
Ô tô bị công an tạm giữ - Ảnh: Giao Thông

Sau khi nhận tiền, Vân Anh về TP.HCM đặt làm giả một giấy đăng ký ôtô biển số 51H – 242.74 với giá 5 triệu đồng rồi đem ra giao cho Hiếu để tạo lòng tin. Đến ngày 30/6, anh Hiếu nhiều lần liên lạc với Vân Anh và yêu cầu làm thủ tục sang tên chủ xe như đã thỏa thuận thì Vân Anh né tránh không đến với nhiều lí do.

 

Ngoài ra, trong thời gian Vân Anh được triệu tập làm việc, Cơ quan CSĐT Công an TP.Phan Thiết còn tiếp nhận thêm 3 đơn tố giác của công dân liên quan đến người này.

Điều tra hành vi lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản đối với 'Tina Dương' Ninh Thị Vân Anh - Ảnh 3
Công an đã khởi tố vụ án hot girl Tina Dương có dấu hiệu lừa đảo nhiều người - Ảnh: Giao Thông

Cụ thể, ông N.H.N (38 tuổi, trú TP.HCM) tố giác Vân Anh lừa đảo chiếm đoạt tài sản số tiền 1,5 tỷ đồng. Quá trình xác minh ban đầu, Vân Anh đã khai nhận hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của ông N. Hiện, Cơ quan điều tra Công an TP.Phan Thiết đang tập trung xác minh, làm rõ thông tin các số tài khoản có liên quan, mục đích nhận tiền,…để có căn cứ xử lý theo quy định.  

Còn 2 đơn tố giác nữa cũng liên quan đến Vân Anh, tuy nhiên, theo Cơ quan điều tra, hiện chưa có cơ sở xác định hành vi chiếm đoạt tài sản. Cơ quan điều tra đang tiếp tục xác minh, thu nhập thêm tài liệu để làm rõ./.

'Rùng mình' với cáo trạng của kẻ đóng 10 chiếc đinh vào đầu bé gái 3 tuổi

'Rùng mình' với cáo trạng của kẻ đóng 10 chiếc đinh vào đầu bé gái 3 tuổi

Để không phải nuôi dưỡng con gái 3 tuổi của người tình, Nguyễn Trung Huyên đã hành hạ cháu bé bằng cách đổ keo dán gỗ vào mũi, cho uống thuốc diệt cỏ, nuốt đinh vít, đóng 10 chiếc đinh vào đầu... khiến bé gái tử vong.

Xem thêm
Từ khóa:   Tina Duong bị tố lừa đảo hotgirl Tina Dương anna Bắc Giang Tina Dương Tina Dương Anna Bắc Giang

TIN MỚI NHẤT

Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Video 56 phút trước
Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước
Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Tâm sự gia đình 1 giờ 26 phút trước
Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Video 1 giờ 56 phút trước
Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 26 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 26 phút trước
Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Video 2 giờ 56 phút trước
15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

Đời sống 3 giờ 21 phút trước
Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 26 phút trước
Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3,3 mét ẩn nấp dưới gầm giường

Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3,3 mét ẩn nấp dưới gầm giường

Video 3 giờ 56 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?