Công an TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận đã khởi tố vụ án liên quan đến Ninh Thị Vân Anh (tức hot girl Tina Dương hay Anna Bắc Giang).

Theo thông tin từ báo VOV, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.Phan Thiết khởi tố vụ án "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" để điều tra dấu hiệu chiếm đoạt ô tô BS 51H - 242.74 liên quan đến Ninh Thị Vân Anh, tức "Anna Bắc Giang" hay "Tina Dương". Ninh Thị Vân Anh tại Cơ quan công an - Ảnh: VOV Theo thông tin từ Báo Giao Thông, khoảng tháng 8/2021, Vân Anh thuê ô tô nhãn hiệu Vinfast Lux A 2.0 BKS 51H-242.74 của công ty TNHH Thương mại vận tải và du lịch Gia Đình Việt thời hạn lâu dài và giá thuê tháng đầu tiên là 45 triệu đồng/tháng cùng với tiền chi phí đem xe ra giao là 5 triệu đồng, tổng cộng là 50 triệu đồng.

Sau khi thống nhất, anh Nguyễn Minh Dương và Lê Khương Duy là nhân viên của công ty điều khiển xe đến giao cho Vân Anh ở trước quán cà phê, thuộc khu phố 8, phường Phú Thuỷ, TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Từ khi thuê xe, Vân Anh đã nợ tiền thuê xe nhiều tháng, anh Dương và Duy đại diện cho công ty liên hệ với Vân Anh yêu cầu trả tiền nhưng không được. Lúc này Vân Anh nảy sinh ý định chiếm đoạt nên không trả. Để có tiền đầu tư vào cửa hàng bán trái cây, hot girl này đem ôtô biển số 51H – 242.74 đến bán cho anh Bùi Đức Hiếu (trú tại Hà Nội) với giá 450 triệu đồng. Anh Hiếu đã chuyển cho Vân Anh tổng cộng là 390 triệu đồng, còn 60 triệu đồng sẽ thanh toán khi hợp đồng mua bán xe được hoàn tất các thủ tục.

Ô tô bị công an tạm giữ - Ảnh: Giao Thông Sau khi nhận tiền, Vân Anh về TP.HCM đặt làm giả một giấy đăng ký ôtô biển số 51H – 242.74 với giá 5 triệu đồng rồi đem ra giao cho Hiếu để tạo lòng tin. Đến ngày 30/6, anh Hiếu nhiều lần liên lạc với Vân Anh và yêu cầu làm thủ tục sang tên chủ xe như đã thỏa thuận thì Vân Anh né tránh không đến với nhiều lí do. Ngoài ra, trong thời gian Vân Anh được triệu tập làm việc, Cơ quan CSĐT Công an TP.Phan Thiết còn tiếp nhận thêm 3 đơn tố giác của công dân liên quan đến người này. Công an đã khởi tố vụ án hot girl Tina Dương có dấu hiệu lừa đảo nhiều người - Ảnh: Giao Thông Cụ thể, ông N.H.N (38 tuổi, trú TP.HCM) tố giác Vân Anh lừa đảo chiếm đoạt tài sản số tiền 1,5 tỷ đồng. Quá trình xác minh ban đầu, Vân Anh đã khai nhận hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của ông N. Hiện, Cơ quan điều tra Công an TP.Phan Thiết đang tập trung xác minh, làm rõ thông tin các số tài khoản có liên quan, mục đích nhận tiền,…để có căn cứ xử lý theo quy định. Còn 2 đơn tố giác nữa cũng liên quan đến Vân Anh, tuy nhiên, theo Cơ quan điều tra, hiện chưa có cơ sở xác định hành vi chiếm đoạt tài sản. Cơ quan điều tra đang tiếp tục xác minh, thu nhập thêm tài liệu để làm rõ./.

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