Chính thức tuyên án tử hình cho kẻ đóng đinh vào đầu bé gái 3 tuổi ở Hà Nội

Xã hội 13/10/2022 17:33

Chỉ vì không muốn nuôi dưỡng con gái 3 tuổi của người tình, Nguyễn Trung Huyên đã bất chấp pháp luật, tước đi mạng sống của nạn nhân.

Theo thông tin từ Vietnamnet, vào chiều ngày 13/10, hội đồng xét xử Tòa án nhân dân Hà Nội tuyên bị cáo Nguyễn Trung Huyên (30 tuổi, trú huyện Thạch Thất, Hà Nội) tử hình về tội Giết người và 4 năm tù về tội Cố ý gây thương tích. Tổng mức án mà tòa sơ thẩm đưa ra đối với kẻ sát hại cháu Đ.N.A. (3 tuổi) hồi đầu tháng 3 là tử hình.

Cụ thể, Huyên chỉ vì động cơ ích kỷ, chỉ vì không muốn nuôi dưỡng con riêng của chị Luyến mà đã nhiều lần có các hành vi tàn độc, thực hiện hành động tội phạm bỉ ổi với cháu bé. Đỉnh điểm của sự man rợ, dã man trong hành vi của bị cáo là lần bị cáo đóng đinh vào đầu bé, hậu quả khiến bé tử vong.

Hành vi của bị cáo bị cả xã hội lên án, dù tại cơ quan điều tra bị cáo thành khẩn khai báo, bị cáo có bố là người có công với cách mạng, song với tính chất hành vi phạm tội của bị cáo, cần phải loại bỏ bị cáo ra khỏi xã hội. Chủ tọa Mai Văn Quang công bố nội dung bản án: “Hành vi của bị cáo đặc biệt nghiêm trọng, dùng thủ đoạn man rợ nhằm tước đoạt mạng sống của cháu A., gây bất bình, bức xúc dư luận”.

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Đến khi nói lời sau cùng, bị cáo Huyên mong được hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt - Ảnh: Zing

 

Ngồi tại tòa trước đó không lâu để nói lời sau cùng, Huyên không trình bày nhiều mà chỉ nói ngắn gọn: "Bị cáo xin hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt".

Tuy nhiên, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, cần xét xử kịp thời Nguyễn Trung Huyên. Do đó, để tránh bỏ lọt tội phạm, hội đồng xét xử còn đề nghị cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ hành vi của chị Nguyễn Thị Luyến (27 tuổi, mẹ của A.).

Về trách nhiệm dân sự, gia đình bị hại đã yêu cầu bồi thường hơn 400 triệu đồng, tại toà bị cáo nhất trí bồi thường số tiền trên, hội đồng xét xử ghi nhận sự tự nguyện của bị cáo.

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Bị cáo Nguyễn Trung Huyên tại tòa - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ báo Lao Động, trong suốt quá trình sống chung như vợ chồng với chị Nguyễn Thị Luyến, từ tháng 9/2021 - 1/2022, bị cáo Nguyễn Trung Huyên đã 5 lần giết hại cháu Đ.N.A (con riêng chị Luyến) để không phải nuôi dưỡng, không để ảnh hưởng đến cuộc sống của Huyên và chị Luyến.

Vào giữa tháng 9/2021, tại phòng trọ, Nguyễn Trung Huyên đã dùng bột keo khô dán gỗ đổ vào mũi cháu Đỗ Ngọc A. Do được cấp cứu và điều trị nên cháu A không tử vong nhưng bị tổn hại 13% sức khỏe.

Chiều tối 9/10/2021, tại phòng trọ, Huyên đã pha 2 gói thuốc trừ sâu vào chai nước ngọt C2 bắt cháu A uống, làm nạn nhân bị ngộ độc phải nhập viện cấp cứu và bị tổn hại 21% sức khỏe.

Khoảng 16h ngày 22/11/2021, tại phòng trọ, Huyên bỏ 2 đinh vít vào miệng cháu A bắt cháu A nuốt. Do được phát hiện và cấp cứu kịp thời nên cháu A không tử vong.

Khoảng 23h ngày 24/12/2021, tại phòng trọ, Huyên đánh vào cánh tay của cháu A, làm nạn nhân ngã nghiêng sang trái, tay phải chống xuống sàn và bị gãy 1/3 dưới thân xương cánh tay phải, bị tổn hại 21% sức khỏe.

Khoảng 8h ngày 17/1/2022, tại phòng trọ, Huyên đã dùng quả tạ bằng bêtông bọc nhựa đóng liên tiếp 10 chiếc đinh xung quanh vùng đỉnh đầu của cháu A, làm nạn nhân bị thương nặng được đưa cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn - Hà Nội.

Đến 22h ngày 12/3/2022, cháu A tử vong tại bệnh viện. Nguyên nhân cháu A tử vong do viêm não, thoái hóa não trên diện rộng (chết não), hậu quả của vùng đầu bị tác động bởi 10 dị vật bằng kim loại xuyên qua xương.

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Xuất hiện trong phiên tòa xét xử, chị Nguyễn Thị Luyến (27 tuổi, mẹ bé gái 3 tuổi) đã trả lời những câu hỏi chất vấn từ phía Chánh án Tòa án nhân dân Hà Nội.

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