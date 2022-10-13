Xuất hiện tình tiết MỚI trong vụ bé gái 3 tuổi bị đóng đinh vào đầu: Tiết lộ đoạn tin nhắn giữa mẹ và người tình

Tuy nhiên, đại diện Viện kiểm sát công bố lời khai của chị này tại cơ quan điều tra, cho thấy chị có mặt ở nhà trong hai lần cháu bé bị Huyên ép uống thuốc trừ sâu và bị đánh gãy tay. Chị Luyến sau đó khai có lần thấy con nôn ra dịch màu xanh da trời, có mùi xăng, nhưng cũng không nghi ngờ là do Huyên, bởi con gái bình thường cũng hay nôn trớ. Tương tự, trong lần con bị gãy tay, chị này nói nghi ngờ cháu bị ngã hoặc do Huyên bế mạnh.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, trong phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Trung Huyên (30 tuổi, trú huyện Thạch Thất) về các tội giết người và cố ý gây thương tích, quy định tại Điều 123 và Điều 134 Bộ luật Hình sự, chị Nguyễn Thị Luyến (27 tuổi, mẹ bé gái) khai lúc đầu không biết việc con bị bạo hành, cũng không nghi ngờ cho ai.

Đại diện tiếp tục công bố thêm hai tin nhắn giữa Huyên và chị Luyến, thể hiện nội dung "Nếu công an vào điều tra phải khai thật, giờ mà nói dối càng chết. Nếu công an vào điều tra thì sẽ nghi ngờ vợ chồng mình đầu tiên".

Tiếp đó, thẩm phán Nguyễn Hữu Chính - Chánh án Tòa án nhân dân Hà Nội chất vấn chị Luyến: "Là một người mẹ, năm lần bảy lượt thấy con đau, biểu hiện bất thường mà chị không nghi ngờ, không tìm hiểu gì sao?". Người mẹ không trả lời, tiếp tục khẳng định không biết việc bạn trai làm, không nghi ngờ gì.

Kiểm sát viên xoáy sâu: "Với nội dung tin nhắn này, chị vẫn khẳng định không biết, cũng không nghi ngờ bạn trai?". Đáp lời, chị Luyến cho rằng khi đó chưa ai biết chị và Huyên chung sống như vợ chồng, nên dặn nhau khai thật là khai về mối quan hệ hai người, không giấu nữa, chứ không liên quan các tai nạn của cháu bé.

Chị Nguyễn Thị Luyến khai lúc đầu không biết việc con bị bạo hành, cũng không nghi ngờ cho ai - Ảnh: Vietnamnet

Bên cạnh đó, theo thông tin từ Vietnamnet, luật sư cho hay, chị Luyến và bị cáo Huyên có những tin nhắn rất tình cảm cho nhau, trong đó có nội dung Luyến nhắn cho Huyên rằng: “Nếu anh bỏ em, em sẽ không thể nào sống được… Dù chuyện gì xảy ra em vẫn yêu anh”.

Trước nội dung lời khai của Huyên tại cơ quan điều tra được công bố tại toà rằng: "Vì yêu nhau quá mà Luyến bỏ qua chuyện con mình bị đánh", bị cáo phủ nhận lời khai trên. Bị cáo cho rằng nhân tình không biết về hành vi phạm tội của mình.

Nguyễn Trung Huyên tại phiên tòa xét xử vào ngày 13/10 - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Ngoài ra, nhân chứng - chị Nguyễn Thị Huyền Anh (chị dâu của chị Luyến) cũng trình bày về những tin nhắn trao đổi giữa chị và mẹ của bé gái xấu số. Đại diện Viện kiểm sát cho rằng, đây là tài liệu mới nên đề nghị Hội đồng cân nhắc việc trả hồ sơ điều tra bổ sung, điều tra thêm về hành vi của chị Luyến.

Ông Đỗ Hữu Chức (SN 1954), ông nội bé gái 3 tuổi bị đóng đinh vào đầu là người đại diện hợp pháp cho phía bị hại nhiều lần cho rằng chị Luyến có biết việc con mình bị hành hạ. Ông nói: “Cháu tôi đưa cái kẹo không ngon còn biết vứt đi, làm sao mà nuốt được đinh vào bụng. Tôi hỏi thì cô Luyến nói không ai trông, đưa cháu xuống xưởng mộc nên cháu nuốt đinh… Cô Luyến là đồng loã. Cô Luyến hoàn toàn dối trá, mong quý toà xem xét lại tội trạng”.