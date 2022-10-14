Diễn biến MỚI trong vụ tài xế xe Mercedes truy sát khiến một người tử vong ở Phan Thiết

Xã hội 14/10/2022 10:29

Vào ngày 14/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Bình Thuận đã có kết luận điều tra vụ tài xế Mercedes tông chết người ở Phan Thiết vào tháng 5/2022.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Bình Thuận đã có quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án cố ý gây thương tích và cố ý làm hư hỏng tài sản và ra quyết định khởi tố đối với ba bị can tham gia hành hung tài xế xe Mercedes dẫn đến người này đã lái xe tông chết người tại bờ kè Phan Thiết.

Trong vụ án này, công an khởi tố Phạm Văn Nam (43 tuổi, ngụ huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình, tài xế lái xe Mercedes tông chết người ) về tội giết người theo khoản 2, Điều 123 BLHS.

Ba bị can gồm Nguyễn Thiện Khiêm (34 tuổi ngụ Đức Linh, Bình Thuận; Võ Lam Trường (19 tuổi) và Trần Quốc Phong (28 tuổi) đều ngụ TP Phan Thiết cùng bị khởi tố hai tội danh cố ý gây thương tích và cố ý làm hư hỏng tài sản.

Diễn biến MỚI trong vụ tài xế xe Mercedes truy sát khiến một người tử vong ở Phan Thiết - Ảnh 1
Lái xe và người bạn bị nhóm thanh niên hành hung - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Hai bị can Nguyễn Thiện Khiêm và Võ Lam Trường hiện đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Riêng Trần Quốc Phong, tháng 6/2014 bị Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận kết án tám năm tù giam về tội cướp tài sản và đã chấp hành xong hình phạt. Đến ngày 13/4/2022, Phong tiếp tục bị Tòa án nhân dân huyện Hàm Thuận Nam kết án sáu tháng tù giam về tội xúc phạm quốc kỳ khi tham gia cùng một nhóm tín dụng đen mang quan tài, mắm tôm đến đe dọa con nợ. Khi chưa chấp hành án, Trần Quốc Phong lại tiếp tục gây án tại khu vực bờ kè Phan Thiết và sau đó đã bị bắt đi chấp hành án tại Trại giam Huy Khiêm, Tánh Linh, Bình Thuận.

Diễn biến MỚI trong vụ tài xế xe Mercedes truy sát khiến một người tử vong ở Phan Thiết - Ảnh 2
 Phạm Văn Nam điều khiển xe MercedesBenz truy sát khiến 1 người tử vong - Ảnh: Vietnamnet

Theo thông tin từ Vietnamnet, dựa vào tài liệu điều tra cho thấy, vào khoảng 0h ngày 12/5/2022, ông Phạm Văn Nam điều khiển xe MercedesBenz biển số 30F-168.65 chở bạn bè đến nhậu ở quán Thuận Phát ở bờ kè Phạm Văn Đồng, Phan Thiết.

Tuy nhiên, xuất phát từ mâu thuẫn suýt va chạm giao thông trên đường Phạm Văn Đồng, TP Phan Thiết, nhóm của Hà Xuân H. (43 tuổi, trú TP Phan Thiết) đi xe máy đuổi theo và vây đánh tới tấp vào người ông Nam cùng bạn ông Nam. Sau đó, khi ông Nam thoát được lên xe thì nhóm H. tiếp tục dùng ly, xô ném vào xe. Bực tức, ông Nam đã điều khiển xe lao nhiều vòng tông vào nhóm H., khiến H. tử vong do bị cán qua người. Sau vụ việc, ông Nam điều khiển xe về TP.HCM và nửa ngày sau đến trụ sở Công an tỉnh Bình Thuận đầu thú, khai nhận hành vi. 

Cơ quan điều tra đã khởi tố Phạm Văn Nam về tội giết người và đưa Nam cùng người bạn là anh X đi giám định thương tật. Kết quả Nam có tỷ lệ thương tật 1,5%; anh X có tỷ lệ 4%. Riêng xe Mercedes qua giám định bị thiệt hại hơn 36 triệu đồng.

Theo Cơ quan điều tra nhóm ba bị can cùng nạn nhân đã thể hiện tính côn đồ hung hãn, vô cớ đánh người gây thương tích; dùng chai, ly, gạch đá ném vào xe Mercedes gây hư hỏng nên phải chịu trách nhiệm chung về hành vi và hậu quả với các tội cố ý gây thương tích và cố ý làm hư hỏng tài sản.

Tai nạn liên hoàn: Mercedes-Benz S450 mất lái, va chạm với ô tô BMW và nhiều xe máy ở Hà Nội

Tai nạn liên hoàn: Mercedes-Benz S450 mất lái, va chạm với ô tô BMW và nhiều xe máy ở Hà Nội

Vụ tai nạn xảy ra vào chiều ngày 30/7 trên địa bàn TP. Hà Nội. Chiếc ô tô Mercedes-Benz S450 khi lưu thông trong ngõ, bất ngờ mất lái rồi đâm vào BMW đỗ ven đường và nhiều xe máy trên vỉa hè.

Xem thêm
Từ khóa:   Mercedes gây tai nạn chết người Xe điên Mercedes gây tai nạn kinh hoàng Vụ lái xe Mercedes truy sát làm 1 người chết ở Phan Thiết

TIN MỚI NHẤT

Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Video 55 phút trước
Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Tâm sự gia đình 1 giờ 25 phút trước
Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Video 1 giờ 55 phút trước
Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 25 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 25 phút trước
Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Video 2 giờ 55 phút trước
15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

Đời sống 3 giờ 21 phút trước
Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 25 phút trước
Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3,3 mét ẩn nấp dưới gầm giường

Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3,3 mét ẩn nấp dưới gầm giường

Video 3 giờ 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?