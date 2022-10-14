Trong vụ án này, công an khởi tố Phạm Văn Nam (43 tuổi, ngụ huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình, tài xế lái xe Mercedes tông chết người ) về tội giết người theo khoản 2, Điều 123 BLHS.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Bình Thuận đã có quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án cố ý gây thương tích và cố ý làm hư hỏng tài sản và ra quyết định khởi tố đối với ba bị can tham gia hành hung tài xế xe Mercedes dẫn đến người này đã lái xe tông chết người tại bờ kè Phan Thiết.

Ba bị can gồm Nguyễn Thiện Khiêm (34 tuổi ngụ Đức Linh, Bình Thuận; Võ Lam Trường (19 tuổi) và Trần Quốc Phong (28 tuổi) đều ngụ TP Phan Thiết cùng bị khởi tố hai tội danh cố ý gây thương tích và cố ý làm hư hỏng tài sản.

Riêng Trần Quốc Phong, tháng 6/2014 bị Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận kết án tám năm tù giam về tội cướp tài sản và đã chấp hành xong hình phạt. Đến ngày 13/4/2022, Phong tiếp tục bị Tòa án nhân dân huyện Hàm Thuận Nam kết án sáu tháng tù giam về tội xúc phạm quốc kỳ khi tham gia cùng một nhóm tín dụng đen mang quan tài, mắm tôm đến đe dọa con nợ. Khi chưa chấp hành án, Trần Quốc Phong lại tiếp tục gây án tại khu vực bờ kè Phan Thiết và sau đó đã bị bắt đi chấp hành án tại Trại giam Huy Khiêm, Tánh Linh, Bình Thuận.

Phạm Văn Nam điều khiển xe MercedesBenz truy sát khiến 1 người tử vong - Ảnh: Vietnamnet

Theo thông tin từ Vietnamnet, dựa vào tài liệu điều tra cho thấy, vào khoảng 0h ngày 12/5/2022, ông Phạm Văn Nam điều khiển xe MercedesBenz biển số 30F-168.65 chở bạn bè đến nhậu ở quán Thuận Phát ở bờ kè Phạm Văn Đồng, Phan Thiết.

Tuy nhiên, xuất phát từ mâu thuẫn suýt va chạm giao thông trên đường Phạm Văn Đồng, TP Phan Thiết, nhóm của Hà Xuân H. (43 tuổi, trú TP Phan Thiết) đi xe máy đuổi theo và vây đánh tới tấp vào người ông Nam cùng bạn ông Nam. Sau đó, khi ông Nam thoát được lên xe thì nhóm H. tiếp tục dùng ly, xô ném vào xe. Bực tức, ông Nam đã điều khiển xe lao nhiều vòng tông vào nhóm H., khiến H. tử vong do bị cán qua người. Sau vụ việc, ông Nam điều khiển xe về TP.HCM và nửa ngày sau đến trụ sở Công an tỉnh Bình Thuận đầu thú, khai nhận hành vi.

Cơ quan điều tra đã khởi tố Phạm Văn Nam về tội giết người và đưa Nam cùng người bạn là anh X đi giám định thương tật. Kết quả Nam có tỷ lệ thương tật 1,5%; anh X có tỷ lệ 4%. Riêng xe Mercedes qua giám định bị thiệt hại hơn 36 triệu đồng.

Theo Cơ quan điều tra nhóm ba bị can cùng nạn nhân đã thể hiện tính côn đồ hung hãn, vô cớ đánh người gây thương tích; dùng chai, ly, gạch đá ném vào xe Mercedes gây hư hỏng nên phải chịu trách nhiệm chung về hành vi và hậu quả với các tội cố ý gây thương tích và cố ý làm hư hỏng tài sản.