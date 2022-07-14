Tài xế Mercedes tông nữ tiếp viên hàng không bị tuyên phạt 7 năm tù, bồi thường cho nữ tiếp viên 1,5 tỷ đồng

Sau 3 ngày xét xử và nghị án, chiều 14/7, Hội đồng xét xử của TAND quận Phú Nhuận, TP.HCM đã tuyên phạt Nguyễn Trần Hoàng Phong – tài xế Mercedes tông nữ tiếp viên hàng không thương tật 79% lãnh 7 năm tù và buộc bồi thường gần 2 tỷ đồng cho các nạn nhân.

Theo nguồn tin từ báo VOV chiều 14/7, TAND quận Phú Nhuận (TPHCM) sau quá trình xét xử sơ thẩm lần 2 và nghị án, đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Trần Hoàng Phong (SN 1988, ngụ quận Gò Vấp, TPHCM) mức án 7 năm tù, về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Hội đồng xét xử tuyên bản án bị cáo Nguyễn Trần Hoàng Phong - Ảnh: Báo VOV Hội đồng xét xử (HĐXX) nhận định nguyên nhân gây tai nạn là do bị cáo Nguyễn Trần Hoàng Phong điều khiển ô tô trong tình trạng có sử dụng chất ma túy, không có giấy phép lái xe, đi không đúng làn đường, phần đường và chạy vượt quá tốc độ cho phép (87km/h). Sau khi gây ra tai nạn, bị cáo đã rời khỏi hiện trường, không hỗ trợ cấp cứu cho các nạn nhân.

Bị cáo Nguyễn Trần Hoàng Phong - Ảnh: Báo Giao Thông Dẫn theo thông tin từ báo Giao Thông, nhận thấy hành vi của bị cáo Phong là nguy hiểm, gây mất trật tự xã hội, xâm phạm đến sức khỏe, tính mạng của người khác... nên HĐXX cần có bản án nghiêm nhằm răn đe. Từ đó, tuyên phạt Nguyễn Trần Hoàng Phong 7 năm tù về tội Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ. Về trách nhiệm dân sự, HĐXX TAND quận Phú Nhuận buộc Phong bồi thường cho gia đình nạn nhân Lê Mạnh Thường (64 tuổi, tài xế GrabBike ngụ quận 12, đã tử vong) số tiền 417 triệu đồng, bao gồm chi phí mai táng và tổn thất tinh thần. Và bồi thường cho nữ tiếp viên hàng không Nguyễn Thị Bích Hường (nạn nhận bị thương tật vĩnh viễn 79%) tổng số tiền 1,5 tỷ đồng.

Ngoài ra, HĐXX tuyên hủy hợp đồng chuyển nhượng căn hộ A14-09, chung cư Dream Home (phường 14, quận Gò Vấp) giữa bị cáo Phong với bà Nguyễn Hoàng Họa Mi (mẹ ruột của bị cáo). Đồng thời, tiếp tục việc kê biên tài sản đối với căn hộ trên đến khi có quyết định khác của tòa. Theo báo Công An Nhân Dân, rạng sáng 30/1/2020, Phong lái xe Mercedes từ tầng hầm một tòa nhà ở đường Hồng Hà (Q.Tân Bình) đến ngã tư Hoàng Minh Giám (Q.Phú Nhuận). Chiếc Mercedes lao sang làn đường ngược lại, tông vào xe máy của ông Lê Mạnh Thường chở chị Nguyễn Thị Bích Hường. Vụ tai nạn làm ông Thường tử vong, chị Hường bị thương. Tuy nhiên căn cứ các tình tiết giảm nhẹ như phạm tội lần đầu, sau khi gây tai nạn đã ra tự thú, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải nên xét lượng hình và tuyên phạt mức án trên.

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