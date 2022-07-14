Sau va chạm, chiếc xe máy nát tươm, người chồng tử vong tại chỗ, cô vợ bị thương nặng. Vụ tai nạn vừa xảy ra tại đầu cầu Rộ (Thanh Chương, Nghệ An).

Theo nguồn tin từ báo An Toàn Giao Thông chiều ngày 14/7 một lãnh đạo xã Võ Liệt, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An cho biết: Trên địa bàn vừa xảy ra 1 vụ TNGT khiến 2 vợ chồng thương vong. Hiện trường nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: báo Nghệ An Theo thông tin ban đầu, vào lúc 8h30’ sáng cùng ngày (14/7), vợ chồng ông Nguyễn Hữu Thu (trú tại xóm Minh Đức, xã Võ Liệt) điều khiển xe máy BKS 37D1 - 049.XX lưu thông trên Quốc lộ 46C, hướng Võ Liệt - Ngọc Sơn.

Dẫn theo nguồn tin từ báo Nghệ An cho biết thêm, khi đi đến đoạn đầu cầu Rộ (địa phận xóm Minh Tân) thì chiếc xe máy của đôi vợ chồng xảy ra va chạm với xe bán tải mang BKS 37C - 239.XX đi ngược chiều. Thi thể của nạn nhân được người dân đắp chiếu - Ảnh: báo An Toàn Giao Thông Cú va chạm mạnh đã khiến chiếc xe máy nát tươm, nằm dạt vào ta - luy đường, ông Thu tử vong tại chỗ, bà vợ ngồi sau xe bị thương nặng đang được người thân đưa đi bệnh viện cấp cứu. Chiếc xe bán tải bị hư hỏng nặng phần đầu, nhiều tấm gạch men đổ ra đường.

Chiếc xe của đôi vợ chồng bị vỡ nát hoàn toàn - Ảnh: báo Nghệ An Được biết, sáng nay, vợ chồng ông Thu đang trên đường đi giỗ thì gặp nạn. Ngay sau vụ tai nạn, Công an huyện Thanh Chương, Công an xã Võ Liệt… đã có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông và xử lý vụ việc.

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