Tai nạn liên hoàn: Mercedes-Benz S450 mất lái, va chạm với ô tô BMW và nhiều xe máy ở Hà Nội

Xã hội 30/07/2022 19:44

Vụ tai nạn xảy ra vào chiều ngày 30/7 trên địa bàn TP. Hà Nội. Chiếc ô tô Mercedes-Benz S450 khi lưu thông trong ngõ, bất ngờ mất lái rồi đâm vào BMW đỗ ven đường và nhiều xe máy trên vỉa hè.

Theo thông tin từ Tiền Phong, một vụ tai nạn giao thông đã xảy ra vào khoảng 16h ngày 30/7 tại ngõ 36 phố Dịch Vọng Hậu (Cầu Giấy, Hà Nội). Người dân cho hay, vào thời điểm trên, ô tô Mercedes-Benz S450 khi lưu thông trong ngõ bất ngờ mất lái rồi đâm vào một ô tô hiệu BMW đang đỗ ven đường. Chưa dừng lại đó, chiếc Mercedes-Benz S450 tiếp tục lao lên vỉa hè và đâm đổ  nhiều xe máy đang đỗ.

Tai nạn liên hoàn: Mercedes-Benz S450 mất lái, va chạm với ô tô BMW và nhiều xe máy ở Hà Nội - Ảnh 1
Xe ô tô hư hỏng sau cú va chạm - Ảnh: Tiền Phong
Tai nạn liên hoàn: Mercedes-Benz S450 mất lái, va chạm với ô tô BMW và nhiều xe máy ở Hà Nội - Ảnh 2
Hai chiếc xe tiền tỷ hư hỏng - Ảnh: Tiền Phong

Theo thông tin từ VTV News, sau khi nghe tin quần chúng báo về vụ việc, Công an quận Cầu Giấy đã phối hợp với Đội CSGT số 6, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội làm rõ vụ việc.

Bước đầu, công an xác nhận sự việc không ghi nhận thương vong về người. Chiếc Mercedes S450 bị nát phần đầu; chiếc BMW 730Li móp phần cửa trước, bung cản trước; 4 xe máy hư hỏng nặng.

Tai nạn liên hoàn: Mercedes-Benz S450 mất lái, va chạm với ô tô BMW và nhiều xe máy ở Hà Nội - Ảnh 3
Hiện trường vụ việc - Ảnh:  VTV News

Theo một số nguồn tin, tài xế gây ra vụ tai nạn là nhân viên một cửa hàng đang đánh xe hộ khách.

Được biết, hiện tại giá lăn bánh của Mercedes S450 là từ 5-6 tỷ đồng. Trong khi đó, mẫu xe 7 Series của BMW gặp nạn có giá khoảng 5-7 tỷ tùy phiên bản.

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Vậy là sau 2 năm vừa theo đuổi vụ án vừa trải qua 5 lần phẫu thuật, cuối cùng chị Hường cũng có thể thở phào nhẹ nhõm khi nghe toà tuyên án.

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Từ khóa:   Hà Nội tại nạn giao thông Mercedes-Benz

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