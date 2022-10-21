Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương đã có quyết định đối với Phan Trung Hòa (SN 1996, trú tại phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), đối tượng liên quan đến vụ án giết bạn gái tại spa rồi tự sát bất thành.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, vào ngày 21/10, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can của cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương đối với Phan Trung Hòa (SN 1996, trú tại phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) về tội giết người.

Đối tượng Phan Trung Hoà - Ảnh: Infornet/Vietnamnet

Trước đó, theo thông tin từ báo Thanh niên, vào khoảng 20 giờ ngày 10/10, tại một cơ sở làm đẹp ở ngã tư Quý Cao trên địa bàn xã Nguyên Giáp, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, nam thanh niên đã dùng dao đâm cô gái nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong. Sau khi gây án, Hòa dùng chính hung khí gây án đâm vào phần cổ, bụng mình 4 nhát. Người dân cùng lực lượng công an sau đó đã đưa thanh niên này đi cấp cứu tại bệnh viện.

Qua quá trình điều tra, cơ quan công an bước đầu xác định Phan Trung Hòa, còn nạn nhân là chị L.T.N. (SN 1996, quê ở xã Chiềng Eng, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La). Cả hai đều có quan hệ tình cảm.

Hiện trường vụ án - Ảnh: Báo Thanh niên

Do quen biết với chủ một cơ sở spa ở xã Nguyên Giáp (H.Tứ Kỳ, Hải Dương) nên ngày 10/10, chị N. về làm việc tại đây. Đến sáng 10/10, Hòa đến cơ sở spa tìm chị N. nhưng không thấy. Khoảng 19 giờ cùng ngày, Hòa quay lại và gặp chị N. với mong muốn nối lại tình cảm.

Khi chị N. không đồng ý, hai bên xảy ra mâu thuẫn, lời qua tiếng lại. Hòa bất ngờ dùng dao đâm nhiều nhát khiến chị N. tử vong tại chỗ.

Nguyên nhân ban đầu trong vụ nam thanh niên đâm chết bạn gái rồi tự sát tại spa ở Hải Dương Mới đây, ông Bùi Viết Tuấn - Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nguyễn Giáp (huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương) đã thông tin thêm về vụ án nam thanh niên đâm chết bạn gái rồi tự sát tại spa gây rúng động.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dien-bien-moi-trong-vu-an-nam-thanh-nien-giet-ban-gai-tai-spa-roi-tu-sat-bat-thanh-o-hai-duong-516252.html