Diễn biến MỚI trong vụ án nam thanh niên giết bạn gái tại spa rồi tự sát bất thành ở Hải Dương

Xã hội 21/10/2022 13:51

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương đã có quyết định đối với Phan Trung Hòa (SN 1996, trú tại phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), đối tượng liên quan đến vụ án giết bạn gái tại spa rồi tự sát bất thành.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, vào ngày 21/10, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can của cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương đối với Phan Trung Hòa (SN 1996, trú tại phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) về tội giết người.

Diễn biến MỚI trong vụ án nam thanh niên giết bạn gái tại spa rồi tự sát bất thành ở Hải Dương - Ảnh 1
Đối tượng Phan Trung Hoà - Ảnh: Infornet/Vietnamnet

Trước đó, theo thông tin từ báo Thanh niên, vào khoảng 20 giờ ngày 10/10, tại một cơ sở làm đẹp ở ngã tư Quý Cao trên địa bàn xã Nguyên Giáp, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, nam thanh niên đã dùng dao đâm cô gái nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong. Sau khi gây án, Hòa dùng chính hung khí gây án đâm vào phần cổ, bụng mình 4 nhát. Người dân cùng lực lượng công an sau đó đã đưa thanh niên này đi cấp cứu tại bệnh viện.

Qua quá trình điều tra, cơ quan công an bước đầu xác định Phan Trung Hòa, còn nạn nhân là chị L.T.N. (SN 1996, quê ở xã Chiềng Eng, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La). Cả hai đều có quan hệ tình cảm.

Diễn biến MỚI trong vụ án nam thanh niên giết bạn gái tại spa rồi tự sát bất thành ở Hải Dương - Ảnh 2
Hiện trường vụ án - Ảnh: Báo Thanh niên

Do quen biết với chủ một cơ sở spa ở xã Nguyên Giáp (H.Tứ Kỳ, Hải Dương) nên ngày 10/10, chị N. về làm việc tại đây. Đến sáng 10/10, Hòa đến cơ sở spa tìm chị N. nhưng không thấy. Khoảng 19 giờ cùng ngày, Hòa quay lại và gặp chị N. với mong muốn nối lại tình cảm.

Khi chị N. không đồng ý, hai bên xảy ra mâu thuẫn, lời qua tiếng lại. Hòa bất ngờ dùng dao đâm nhiều nhát khiến chị N. tử vong tại chỗ.

Nguyên nhân ban đầu trong vụ nam thanh niên đâm chết bạn gái rồi tự sát tại spa ở Hải Dương

Nguyên nhân ban đầu trong vụ nam thanh niên đâm chết bạn gái rồi tự sát tại spa ở Hải Dương

Mới đây, ông Bùi Viết Tuấn - Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nguyễn Giáp (huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương) đã thông tin thêm về vụ án nam thanh niên đâm chết bạn gái rồi tự sát tại spa gây rúng động.

Xem thêm
Từ khóa:   vụ án giết bạn gái tại spa rồi tự sát bất thành vụ án giết bạn gái tại spa ở Hải Dương án mạng ở Hải Dương

TIN MỚI NHẤT

Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 1/10/2026: Thế giới lao dốc, vàng miếng SJC suy giảm

Giá vàng hôm nay, ngày 1/10/2026: Thế giới lao dốc, vàng miếng SJC suy giảm

Đời sống 1 giờ 35 phút trước
3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông sau ngày 1/10/2026

3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông sau ngày 1/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Đời sống 1 giờ 51 phút trước
Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 25 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 40 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 55 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 1/10/2026, 3 con giáp đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, may mắn trải dài khắp nơi, tiền đẻ ra tiền

Đúng 20h hôm nay, ngày 1/10/2026, 3 con giáp đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, may mắn trải dài khắp nơi, tiền đẻ ra tiền

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 25 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 25 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 40 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?