Mới đây, ông Bùi Viết Tuấn - Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nguyễn Giáp (huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương) đã thông tin thêm về vụ án nam thanh niên đâm chết bạn gái rồi tự sát tại spa gây rúng động.

Theo thông tin từ Infornet/Vietnamnet, vào sáng ngày 11/10, ông Bùi Viết Tuấn - Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nguyễn Giáp (huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương) cho biết nguyên nhân ban đầu vụ án được xác định là do mâu thuẫn tình cảm giữa nạn nhân và nghi phạm.

Nghi can Phan Trung Hoà - Ảnh: Báo Công an nhân dân

Ông Bùi Viết Tuấn còn chia sẻ thêm, nghi phạm và nạn nhân không phải là người dân địa phương. Cơ quan công an xác định nghi phạm là Phan Trung Hoà (SN 1996) có hộ khẩu thường trú ở phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, còn nạn nhân là L.T. N ( SN 1996) ở Sơn La.

"Có thể trong quá trình yêu nhau giữa nghi phạm và nạn nhân đã xảy ra mâu thuẫn nên Hòa đi tìm chị N. và gặp nạn nhân ở spa trên địa bàn xã Nguyên Giáp. Cơ sở ày không phải của nạn nhân mà là của bạn chị N. Chị N. cũng hành nghề spa. Khi đến đây, giữa 2 người có xảy ra mâu thuẫn cãi vã. Sau cuộc cãi vã với bạn gái, Hòa thủ sẵn dao trong người đâm chết bạn gái và dùng chính con dao đâm bạn gái rồi tự sát. Tuy nhiên, cơ quan chức năng có mặt kịp thời khuyên ngăn và đưa Hòa đi cấp cứu ở một bệnh viện trên địa bàn TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương. Nghi phạm được đưa đi cấp cứu trong tình trạnh nguy kịch”, ông Bùi Viết Tuấn cho biết.

Hiện trường xảy ra vụ án mạng - Ảnh: Infornet/Vietnamnet

Trước đó, theo thông tin từ báo Người Lao Động, vào khoảng 20h cùng ngày, Phan Trung Hòa đã dùng hung khí đâm khiến chị N tử vong. Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, Hòa tiếp tục dùng hung khí tự sát nhưng đã được người dân phát hiện, kịp thời đưa vào bệnh viện cấp cứu. Nghi phạm hiện đã qua cơ nguy kịch, được chuyển về phòng hồi sức và có thể cai máy thở.

Hiện tại, vụ việc hiện đang được cơ quan chức năng điều tra và làm rõ.

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