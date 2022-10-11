TP.HCM: Công an giải cứu một người phụ nữ nhảy từ tầng 3 xuống, mắc kẹt trên mái che tầng 1

Xã hội 11/10/2022 11:42

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy - Cứu nạn cứu hộ, Công an TP.HCM cho biết vừa cứu một người phụ nữ nhảy từ tầng 3 một căn nhà nên bị gãy chân và mắc kẹt ở mái nhà tầng 1.

Theo thông tin từ báo Sài Gòn và Giải phóng, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy - Cứu nạn cứu hộ, Công an TP.HCM cho biết, đơn vị vừa cứu một người phụ nữ nhảy từ tầng 3 một căn nhà nên bị gãy chân và mắc kẹt ở mái nhà tầng 1.

Trước đó, khoảng 2h15 ngày 11/10, Trung tâm chỉ huy 114 của Phòng PC07 nhận được tin báo ở căn nhà trên đường Cách Mạng Tháng Tám, phường 11, quận 3, TPHCM có người gặp nạn. Phòng PC07 đã điều động 2 xe chuyên dụng, 12 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường.

TP.HCM: Công an giải cứu một người phụ nữ nhảy từ tầng 3 xuống, mắc kẹt trên mái che tầng 1 - Ảnh 1
Người phụ nữ rơi từ lầu ba xuống được lực lượng chức năng tiếp cận và giải cứu - Ảnh: Báo Sài Gòn và Giải phóng

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, lực lượng chức năng xác định nạn nhân là chị N.T.T.N. (sinh năm 1984, quận 3). Qua điều tra ban đầu, chị N. nhảy từ tầng 3 một căn nhà xuống và rớt trúng mái che ở tầng 1 nên bị gãy chân và mắc kẹt trên mái.

Do xe thang không thể tiếp cận nên lực lượng chức năng buộc phải dùng thang. Thời điểm tiếp cận, chị N. bị gãy chân và có vết thương ở phần cổ nghi bị gãy. Lực lượng chức năng phải cột và buộc chặt chị này vào cáng cứu thương để đưa nạn nhân xuống đất và chuyển cấp cứu.

TP.HCM: Công an giải cứu một người phụ nữ nhảy từ tầng 3 xuống, mắc kẹt trên mái che tầng 1 - Ảnh 2
Người phụ nữ được lực lượng cảnh sát đưa xuống bằng đường thang bộ - Ảnh: Pháp luật TP.HCM
TP.HCM: Công an giải cứu một người phụ nữ nhảy từ tầng 3 xuống, mắc kẹt trên mái che tầng 1 - Ảnh 3
Nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu - Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Theo một cán bộ tham gia quá trình cứu nạn nhân, trong quá trình di chuyển người phụ nữ nghi gãy cổ nên lực lượng cứu hộ đã phải cực kỳ cẩn thận đưa ra cáng cứu thương để không làm đau hay nguy hiểm.

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