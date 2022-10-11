Mới đây, hơn 3 tấn cá của ngư dân xã Ngư Thủy Bắc (Quảng Bình) bị chết sau trận dông sét.

Theo thông tin từ VTC News, vào ngày 10/10, ông Trần Kim Trung - Chủ tịch UBND xã Ngư Thủy Bắc, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình cho biết, sau khi nắm thông tin sự việc, địa phương đã có chỉ đạo nhằm hỗ trợ các hộ có thiệt hại nặng và hỗ trợ người dân tìm hướng tiêu thụ lượng cá chết do sét đánh.

Cơ quan chức năng cho biết có hơn 3 tấn cá lóc của ngư dân đã chết. Lượng lớn khác đang trong tình trạng lờ đờ và có nguy cơ chết sau khi bị sét đánh vào hồ trong 2 ngày diễn ra mưa lớn kèm sấm sét.

Người dân vớt cá bị thiệt hại sau khi bị sét đánh xuống hồ - Ảnh: Báo Thanh niên

Dự tính ban đầu cho biết hơn 3 tấn cá lóc của ngư dân Quảng Bình bị sét đánh chết - Ảnh: VTC News

Trước đó, theo thông tin từ báo Người Lao Động, ông Trần Kim Trung - Chủ tịch UBND xã Ngư Thủy Bắc, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình - cho biết vào khoảng 21h30 ngày 10/10, tại thôn Tân Hải, xã Ngư Thủy Bắc xảy ra trận dông sét dữ dội kèm theo mưa lớn. Đến sáng ngày 11/10, nhiều chủ hồ nuôi trồng thủy sản tại địa phương này phát hiện cá lóc chết hàng loạt, tấp vào ven bờ sau khi bị sét đánh.

Theo thống kê, 10 hồ cá của 5 hộ dân ở thôn Tân Hải bị sét đánh trúng, khiến hơn 3 tấn cá lóc sắp thu hoạch chết nổi lềnh bềnh trên mặt nước, một số cá thì xảy ra tình trạng lờ đờ.

Ngoài ra, Ủy ban nhân dân xã Ngư Thủy Bắc cho biết trận dông sét ở địa bàn không gây thiệt hại về người nhưng lượng lớn cá lóc bị sét đánh chết đã khiến nhiều chủ hồ thiệt hại lớn. Địa phương đang tìm cách hỗ trợ người dân tìm hướng tiêu thụ lượng cá bị sét đánh.

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