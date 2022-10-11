Quảng Bình: Ngư dân thất thần khi chứng kiến hơn 3 tấn cá lóc bị sấm sét đánh chết

Xã hội 11/10/2022 10:29

Mới đây, hơn 3 tấn cá của ngư dân xã Ngư Thủy Bắc (Quảng Bình) bị chết sau trận dông sét.

Theo thông tin từ VTC News, vào ngày 10/10, ông Trần Kim Trung - Chủ tịch UBND xã Ngư Thủy Bắc, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình cho biết, sau khi nắm thông tin sự việc, địa phương đã có chỉ đạo nhằm hỗ trợ các hộ có thiệt hại nặng và hỗ trợ người dân tìm hướng tiêu thụ lượng cá chết do sét đánh.

Cơ quan chức năng cho biết có hơn 3 tấn cá lóc của ngư dân đã chết. Lượng lớn khác đang trong tình trạng lờ đờ và có nguy cơ chết sau khi bị sét đánh vào hồ trong 2 ngày diễn ra mưa lớn kèm sấm sét.

 

Quảng Bình: Ngư dân thất thần khi chứng kiến hơn 3 tấn cá lóc bị sấm sét đánh chết - Ảnh 1
Người dân vớt cá bị thiệt hại sau khi bị sét đánh xuống hồ - Ảnh: Báo Thanh niên
Quảng Bình: Ngư dân thất thần khi chứng kiến hơn 3 tấn cá lóc bị sấm sét đánh chết - Ảnh 2
Dự tính ban đầu cho biết hơn 3 tấn cá lóc của ngư dân Quảng Bình bị sét đánh chết - Ảnh: VTC News

Trước đó, theo thông tin từ báo Người Lao Động, ông Trần Kim Trung - Chủ tịch UBND xã Ngư Thủy Bắc, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình - cho biết vào khoảng 21h30 ngày 10/10, tại thôn Tân Hải, xã Ngư Thủy Bắc xảy ra trận dông sét dữ dội kèm theo mưa lớn. Đến sáng ngày 11/10, nhiều chủ hồ nuôi trồng thủy sản tại địa phương này phát hiện cá lóc chết hàng loạt, tấp vào ven bờ sau khi bị sét đánh.

Theo thống kê, 10 hồ cá của 5 hộ dân ở thôn Tân Hải bị sét đánh trúng, khiến hơn 3 tấn cá lóc sắp thu hoạch chết nổi lềnh bềnh trên mặt nước, một số cá thì xảy ra tình trạng lờ đờ.

Ngoài ra, Ủy ban nhân dân xã Ngư Thủy Bắc cho biết trận dông sét ở địa bàn không gây thiệt hại về người nhưng lượng lớn cá lóc bị sét đánh chết đã khiến nhiều chủ hồ thiệt hại lớn. Địa phương đang tìm cách hỗ trợ người dân tìm hướng tiêu thụ lượng cá bị sét đánh.

Thông tin MỚI vụ nam thanh niên giết người tại cơ sở spa ở Hải Dương: Đối tượng tạm thời đã qua cơn nguy kịch

Thông tin MỚI vụ nam thanh niên giết người tại cơ sở spa ở Hải Dương: Đối tượng tạm thời đã qua cơn nguy kịch

Liên quan đến vụ nam thanh niên giết bạn gái tại cơ sở spa ở Hải Dương, mới đây lực lượng chức năng cho biết nghi phạm đã qua cơn nguy kịch.

Xem thêm
Từ khóa:   Sét đánh chết hơn 3 tấn cá lóc của người dân Quảng Bình hơn 3 tấn cá lóc chết do sét đánh sét đánh ở Quảng Bình

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Tâm sự gia đình 41 phút trước
Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Tâm sự 1 giờ 11 phút trước
Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 11 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 26 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Tâm sự gia đình 2 giờ 41 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Tâm sự gia đình 3 giờ 11 phút trước
Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Video 3 giờ 41 phút trước
Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 11 phút trước
Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Tâm sự gia đình 4 giờ 11 phút trước
Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Video 4 giờ 41 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?