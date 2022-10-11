Lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể ông Đoàn Văn Hương vào sáng sớm hôm nay và bàn giao cho gia đình đưa về nhà mai táng.

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, sáng 11/10, UBND phường Hòa Thuận, TP. Tam Kỳ (Quảng Nam) cho biết, khoảng 5h cùng ngày, lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể ông Đoàn Văn Hương (SN 1968, trú khối Đông Trà, phường Hòa Thuận) và bàn giao cho gia đình đưa về nhà mai táng.

Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường ở Quảng Nam chia cắt - Ảnh: Infonet/Vietnamnet

Trước đó, theo thông tin Infonet/Vietnamnet, tối 10/10, lãnh đạo UBND phường Hòa Thuận (TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) cho biết lực lượng chức năng đang tổ chức tìm kiếm tung tích người đàn ông bị mất tích.

Theo đó, chiều tối cùng ngày, nghe thông tin có một học sinh bị nước cuốn trôi ở khu vực khối phố Đông Trà (phường Hòa Thuận), ông Đoàn Văn Hương (trú khối phố Đông Trà) nhảy xuống tìm cứu thì không may bị nước lũ cuốn trôi mất tích. Riêng cháu bé khi đang trôi thì may mắn được người dân phát hiện, cứu sống.

Lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm ông Hương trong tối 10/10 - Ảnh: báo Công an nhân dân

Cũng tại tỉnh Quảng Nam, khoảng 16h20 chiều nay, chị Lương Thị Linh (thôn Trung Lương, xã Tam Mỹ Tây, huyện Núi Thành) điều khiển xe máy chở con gái ngồi sau đi từ nhà mẹ đẻ về nhà mình.

Khi đến khu vực nước sâu, chảy xiết, chị Linh để con gái đứng xuống đường, dắt xe máy qua bên kia rồi quay lại bồng con.

Tuy nhiên, khi ra giữa dòng nước, chị Linh và xe máy không may bị nước lũ cuốn trôi ra cánh đồng. Khi lực lượng chức năng vớt lên thì chị đã tử vong. Lãnh đạo UBND xã Tam Mỹ Tây cho biết chị Linh là giáo viên tại một trường mầm non trên địa bàn xã.

Nhảy xuống nước cứu học sinh bị lũ cuốn, người đàn ông ở Quảng Nam không may mất tích Sau khi nghe thông tin một học sinh bị nước cuốn trôi, ông Hương nhảy xuống cứu nhưng không may bị nước lũ cuốn trôi mất tích. Riêng em học sinh bị cuốn trôi may mắn được người dân tìm thấy, cứu sống.

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