Nhảy xuống nước cứu học sinh bị lũ cuốn, người đàn ông ở Quảng Nam không may mất tích

Xã hội 11/10/2022 09:17

Sau khi nghe thông tin một học sinh bị nước cuốn trôi, ông Hương nhảy xuống cứu nhưng không may bị nước lũ cuốn trôi mất tích. Riêng em học sinh bị cuốn trôi may mắn được người dân tìm thấy, cứu sống.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, chiều tối 10/10, ông Dương Văn Tuấn - Chủ tịch UBND P.Hòa Thuận (TP. Tam Kỳ, Quảng Nam) cho biết, lực lượng chức năng đang tổ chức tìm kiếm tung tích người đàn ông bị nước lũ cuốn trôi, mất tích.

Theo đó, khoảng 18 giờ cùng ngày, khi phát hiện có một học sinh bị nước lũ cuốn trôi ở khu vực khối phố Đông Trà (P. Hòa Thuận), ông Đoàn Văn Hương (54 tuổi, ở khối phố Đông Trà) nhảy xuống nước tìm kiếm, nhưng không may bị nước lũ cuốn mất tích. Riêng em học sinh bị cuốn trôi may mắn được người dân tìm thấy, cứu sống.

Tính đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam có 1 người tử vong, 2 người bị lũ cuốn mất tích. Nhiều nơi vẫn đang có mưa lớn gây cô lập. Ngoài ra, nhiều khu vực miền núi cũng xảy ra lũ quét, sạt lở. Chính quyền địa phương đã di dời hàng trăm hộ dân nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn.

Nhảy xuống nước cứu học sinh bị lũ cuốn, người đàn ông ở Quảng Nam không may mất tích - Ảnh 1
Nước sông chảy cuồn cuộn ở huyện miền núi Nam Trà My vào ngày 10/10 - Ảnh: VTC news

Theo thông tin từ VTC news, cùng ngày, khoảng 16h20, chị Lương Thị Linh (ở thôn Trung Lương, xã Tam Mỹ Tây, huyện Núi Thành) lái xe máy chở con gái đi từ nhà mẹ đẻ về nhà mình. Khi đến khu vực nước sâu, chảy xiết, chị Linh để con gái đứng xuống đường, định dắt xe máy qua bên kia rồi quay lại bồng con. Tuy nhiên, khi ra giữa dòng nước, chị và xe máy không may bị nước lũ cuốn trôi thiệt mạng.

Trước đó, theo báo cáo nhanh của UBND huyện Nam Trà My, khoảng 16h ngày 9/10, tại khu vực sông nước Na - địa phận giáp ranh xã Trà Cang với xã Trà Nam, anh Hồ Văn Tiến (37 tuổi) và chị Hồ Thị Dâu (28 tuổi, cùng trú xã Trà Cang) bơi qua sông và bị nước cuốn mất tích.

Đến chiều nay 10/10, anh Tiến đã về nhà an toàn song chị Dâu vẫn đang mất tích. Hiện lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm nạn nhân.

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