Hà Nội: Cô gái bị hoại tử da, vết mổ nứt toác, chảy mủ sau một tháng thu gọn 'vòng một' tại spa

Vào ngày 6/9, Khoa Phẫu thuật Tạo hình thẩm mỹ - Bệnh viện Đa khoa Đức Giang cho biết mới đây tiếp nhận điều trị một trường hợp bị biến chứng nhiễm trùng, hoại tử da sau khi thực hiện phẫu thuật thu gọn ngực.

Theo thông tin từ VTV News, vào ngày 6/9, Khoa Phẫu thuật Tạo hình thẩm mỹ - Bệnh viện Đa khoa Đức Giang cho biết mới đây tiếp nhận điều trị một trường hợp bị biến chứng nhiễm trùng, hoại tử da sau khi thực hiện phẫu thuật thu gọn ngực tại một cơ sở không phép trên địa bàn Hà Nội. Cụ thể, bệnh nhân N.T.N. (sinh năm 2001, trú tại Long Biên, Hà Nội), trước khi nhập viện khoảng 20 ngày, đã tiến hành phẫu thuật thu gọn ngực tại một spa không phép trên địa bàn Hà Nội để khắc phục tình trạng sa trễ sau sinh. Tuy nhiên, sau phẫu thuật, vết mổ chậm lành, thường xuyên chảy dịch mủ trắng đục.

Bệnh nhân đã nhiều lần quay lại spa để khắc phục nhưng tình trạng trên vẫn không cải thiện. Quá lo lắng, bệnh nhân đã tìm đến Khoa Phẫu thuật Tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện đa khoa Đức Giang để được tư vấn và điều trị. Bệnh viện đa khoa Đức Giang đã tiếp nhận điều trị một trường hợp bị biến chứng nhiễm trùng, hoại tử da sau khi phẫu thuật thu gọn ngực - Ảnh: VTV News Theo thông tin từ báo Dân trí, ThS.BS Phạm Duy Linh - Khoa Phẫu thuật Tạo hình thẩm mỹ cho biết, cô gái nhập viện trong tình trạng vùng da quầng vú đã bắt đầu hoại tử, vùng ngực có nhiều dấu hiệu nhiễm trùng. Các vết mổ đã có hiện tượng nứt toác, vẫn chảy nhiều dịch mủ trắng lẫn xanh. Khu vực quanh quầng và nếp vú bám nhiều giả mạc bẩn. Nếu không xử lý kịp thời, tình trạng nhiễm trùng sẽ ngày càng nặng, gây biến dạng ngực, ảnh hưởng xấu đến thẩm mỹ cũng như tâm lý người bệnh.

Ngay sau đó, bệnh nhân đã được chỉ định thực hiện một số xét nghiệm chuyên khoa cần thiết như xét nghiệm máu, cấy khuẩn, làm kháng sinh đồ… Tiếp đó, các bác sĩ đã tiến hành cắt lọc các vị trí hoại tử, dẫn lưu làm sạch các ổ mủ trên cơ sở bảo tồn tối đa các tổ chức lành của tuyến vú và vùng ngực. Sau 5 ngày chăm sóc và điều trị tích cực, kết hợp sử dụng kháng sinh dựa trên kết quả của kháng sinh đồ, vùng ngực của bệnh nhân đã được cải thiện rõ rệt: vết mổ đã khô lại, không còn chảy dịch mủ, tổ chức hạt đã lên đỏ. Dự kiến trong 1-2 ngày tới, các bác sĩ sẽ tiến hành cắt lọc và khâu đóng lại vết thương bằng kỹ thuật khâu thẩm mỹ, giúp bệnh nhân hạn chế tối đa nhất sẹo về sau.

Suy đa tạng, hoại tử lan rộng bàn tay do đắp lá cây chữa trị sau khi bị rắn hổ mang cắn Bị rắn hổ mang cắn, thay vì đến bệnh viện điều trị, bệnh nhân tự đắp lá cây chữa vết thương tại nhà. Đến khi vết rắn cắn bị nhiễm trùng, hoại tử lan rộng thì người nhà mới đưa bệnh nhân đi cấp cứu.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ha-noi-co-gai-bi-hoai-tu-da-vet-mo-nut-toac-chay-mu-sau-mot-thang-thu-gon-vong-mot-tai-spa-500067.html