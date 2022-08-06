Suy đa tạng, hoại tử lan rộng bàn tay do đắp lá cây chữa trị sau khi bị rắn hổ mang cắn

Xã hội 06/08/2022 09:30

Bị rắn hổ mang cắn, thay vì đến bệnh viện điều trị, bệnh nhân tự đắp lá cây chữa vết thương tại nhà. Đến khi vết rắn cắn bị nhiễm trùng, hoại tử lan rộng thì người nhà mới đưa bệnh nhân đi cấp cứu.

Theo thông tin từ báo Phụ nữ Việt Nam, ngày 6/8, bác sĩ Hoàng Công Tình - Trưởng Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc (BV Đa khoa tỉnh Hòa Bình) cho biết, vừa tiếp nhận và điều trị cho bệnh nhân N.V.H. (trú tại Hòa Binh) bị suy đa phủ tạng, nhiễm trùng - hoại tử bàn tay trái.

Trước đó, khi đi rừng, bệnh nhân bị rắn hổ mang cắn vào tay trái. Tuy nhiên, thay vì đến BV, bệnh nhân tự chữa trị ở nhà bằng đắp lá cây lên vết thương. Chỉ đến khi sức khỏe suy yếu và vết rắn cắn bị nhiễm trùng, hoại tử lan rộng thì người nhà mới đưa bệnh nhân đi cấp cứu.

Theo bác sĩ Tình, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nhiễm trùng, nhiễm độc nặng, suy đa tạng (tổn thương thận cấp, suy gan cấp, rối loạn đông máu); vết rắn cắn ở mu bàn tay trái bị nhiễm trùng - hoại tử nặng nề do nọc độc của rắn và tình trạng bội nhiễm do vi khuẩn xâm nhập từ môi trường bên ngoài.

Việc bệnh nhân tự đắp lá cây lên vết thương trong 4 ngày trước đó cũng là nguyên nhân làm cho tình trạng nhiễm trùng, hoại tử càng thêm nặng nề hơn. Tiên lượng bệnh nhân nguy cơ tử vong rất cao. Ngay lập tức, các bác sĩ đã hội chẩn, đưa ra phác đồ điều trị tối ưu cho bệnh nhân. Mục tiêu quan trọng nhất là điều trị hỗ trợ các tạng suy, kiểm soát tình trạng nhiễm trùng, nhiễm độc. Đồng thời, ngăn chặn sự nhiễm trùng - hoại tử lan rộng của vết thương, bảo tồn và phục hồi chức năng bàn tay bị rắn cắn.

Sau một thời gian điều trị và chăm sóc tích cực, các tạng suy được hồi phục, sức khỏe của bệnh nhân đã khá dần lên. Tuy nhiên, vết thương bàn tay trái của bệnh nhân để lại một diện khuyết da khá lớn, vùng da khuyết lộ rõ các gân duỗi của tay. Bệnh nhân đối diện với rất nhiều nguy cơ nếu không được vá da và phục hồi chức năng bàn tay trái. Do đó, BV tiếp tục hội chẩn để tiến hành vá da và phục hồi chức năng bàn tay cho bệnh nhân.

Các bác sĩ đã phẫu thuật chuyển một vạt da vùng đùi trái lên vá vào vùng da khuyết ở bàn tay trái cho bệnh nhân và đã thành công. Một tuần sau vá da, bàn tay trái của bệnh nhân hồi phục rất tốt. Hiện tại, tình trạng bệnh nhân đã ổn định và được cho ra viện.

Suy đa tạng, hoại tử lan rộng bàn tay do đắp lá cây chữa trị sau khi bị rắn hổ mang cắn - Ảnh 1
Bác sĩ đang chăm sóc cho bệnh nhân bị rắn cắn - Ảnh: báo Phụ nữ Việt Nam

Theo thông tin từ báo Sức khoẻ và đời sống, các bước sơ cứu đúng nhất khi bị rắn cắn:

- Động viên bệnh nhân bình tĩnh để làm các động tác sơ cứu, tìm cơ sở y tế tốt nhất có thể đến cấp cứu kịp thời.

- Không để bệnh nhân tự đi lại; bất động chân, tay bị rắn cắn bằng nẹp (vì vận động sẽ làm cho nọc độc xâm nhập vào trong cơ thể nhanh hơn).

- Băng ép bất động khi bị một số loại rắn hổ cắn (rắn cạp nong, cạp nia, hổ mang chúa, rắn biển và một số giống rắn hổ mang thường).

- Đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế đồng thời duy trì băng ép, bất động.

- Nếu bệnh nhân khó thở thì hô hấp nhân tạo (hà hơi thổi ngạt hoặc bằng phương tiện y tế có tại chỗ như bóp bóng, máy thở xách tay...).

Các bác sĩ lưu ý, bất cứ trường hợp nào bị rắn cắn, ngay cả khi xác định là rắn lành, đều cần xử trí và theo dõi tại bệnh viện như trường hợp rắn độc cắn, ít nhất trong 12 giờ đầu. Với phương châm “nhầm hơn bỏ sót” bởi nếu bị rắn độc cắn, đến bệnh viện trễ sau 12-24 giờ, kết quả điều trị rất kém hoặc không hiệu quả.

Không nên mất thời gian đi tìm thuốc lá hoặc thầy lang làm kéo dài thời gian chờ đợi của bệnh nhân vì đến muộn sẽ mất cơ hội cứu chữa tại bệnh viện.

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Khi nhập viện cấp cứu, bé trong tình trạng nhiễm độc nặng, mặc dù các bác sĩ đã hết sức cứu chữa nhưng bệnh nhi không qua khỏi.

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