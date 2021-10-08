Bé 13 tuổi tử vong thương tâm do đắp thuốc nam trị rắn cắn, bác sĩ khuyến cáo đây là phương pháp chưa có cơ sở khoa học

Xã hội 08/10/2021 14:40

Khi nhập viện cấp cứu, bé trong tình trạng nhiễm độc nặng, mặc dù các bác sĩ đã hết sức cứu chữa nhưng bệnh nhi không qua khỏi.

Theo VTV đưa tin, bệnh nhi 13 tuổi, trú tại Sơn Dương, Tuyên Quang nhập viện cấp cứu của Phòng khám Hùng Vương Sơn Dương trong tình trạng tím tái, mạch không huyết áp không.

Người nhà bệnh nhi cho biết, sau phát hiện bé bị rắn cắn, người nhà đã đưa đến thầy lang đắp thuốc nam. Tuy nhiên, đến chiều tối, vết cắn sưng tấy, bé rơi vào trạng thái mệt mỏi và dần mất ý thức, trên đường đi cấp cứu, bệnh nhi rơi vào tình trạng hôn mê sâu và ngừng tuần hoàn ngay sau đó.

Tại phòng cấp cứu của phòng khám, các bác sĩ tiến hành ép tim ngoài lồng ngực, thiết lập đường truyền và sử dụng các thuốc vận mạch. Sau ít phút cấp cứu, bệnh nhi có mạch trở lại và gia đình xin chuyển bệnh viện tỉnh điều trị tiếp.

Bé 13 tuổi tử vong thương tâm do đắp thuốc nam trị rắn cắn, bác sĩ khuyến cáo đây là phương pháp chưa có cơ sở khoa học - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, khi nhập viện cấp cứu, bé trong tình trạng nhiễm độc nặng, mặc dù các bác sĩ đã hết sức cứu chữa nhưng bệnh nhi không qua khỏi.

Theo các bác sĩ, đây là một trường hợp rất đáng tiếc, do tâm lý e ngại đến bệnh viện và bỏ lỡ thời gian vàng trong điều trị nên đến khi đến cấp cứu mọi việc đã trở nên quá muộn.

Đồng thời, sai lầm lớn nhất trong sơ cứu người bệnh bị rắn cắn, đó là áp dụng các phương pháp dân gian chưa có cơ sở khoa học để điều trị. 

Các bác sĩ khuyến cáo: Người dân nếu không may bị rắn độc cắn cần nhanh chóng sơ cứu đúng cách với mục đích hạn chế chậm nhất sự xâm nhập của nọc độc vào cơ thể, sau đó phải đưa người bệnh đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được xử trí kịp thời.

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