TPHCM: Người phụ nữ vỡ túi nâng ngực khi mang thai 5 tháng

Xã hội 19/08/2022 14:41

Bệnh viện FV vừa điều trị thành công bệnh nhân bị vỡ túi nâng ngực gây áp-xe và nhiễm trùng ngực khi đang mang thai con đầu lòng 5 tháng.

Được biết, bệnh nhân là Chị Vũ Minh Phương (sinh năm 1993) ngụ TP HCM bị vỡ túi nâng ngực gây áp-xe, nhiễm trùng khi đang mang thai con đầu lòng.

Theo chị Phương chia sẻ, cách đây 8 năm chị từng phẫu thuật thẩm mỹ ngực, nhưng chưa bao giờ đi khám kiểm tra định kỳ. Khi thấy vú sưng đỏ và căng đau cả tuần, cô vẫn tưởng do cương tắc tuyến sữa, nên đã cố gắng đi trọn chuyến du lịch cùng gia đình rồi mới đến bệnh viện kiểm tra. Sau đó, bác sĩ báo, cô bị vỡ túi nâng ngực và có dấu hiệu nhiễm trùng.

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Hình ảnh chụp X-Quang túi ngực bị vỡ. Ảnh. Người Lao Động

 Bác sĩ Nguyễn Thanh Vinh, Viện thẩm mỹ FV Lifestyle, chia sẻ lúc làm ngực chị Phương đặt túi loại dung tích 253cc, phù hợp với cơ thể cô lúc đó. Tuy nhiên, lúc mang thai tuyến vú phát triển để tiết sữa gây ra tình trạng sữa đi ngược từ mô tuyến vú vào trong khoang túi ngực tạo thành một ổ áp-xe và một ổ đầy mủ nâu sậm do nhiễm trùng và gel silicone tràn ra từ túi ngực vỡ.

Bác sĩ Trương Hoàng Vĩnh Khiêm, Khoa Chấn thương chỉnh hình FV, người phối hợp cùng với bác sĩ Thanh Vinh thực hiện ca mổ, cho hay cái khó của ca này là mọi biện pháp điều trị đều phải tính tới mẹ và bé vì thai phụ và thai nhi đều rất mong manh.

Một ê-kíp gồm các bác sĩ Phẫu thuật thẩm mỹ, bác sĩ sản khoa, và bác sĩ chấn thương chỉnh hình của FV đã cùng nhau hội chẩn và phối hợp chặt chẽ để có thể xử lý triệt để. Các bác sĩ đã mổ lấy túi ngực ra, làm sạch ổ nhiễm trùng bằng máy VAC với áp lực âm hút dịch, thay vì dùng kháng sinh. Các bác sĩ đã xử lý kỹ vết thương, tránh tình trạng nhiễm trùng lan rộng sẽ phá hủy mô mỡ, phá hủy mô tuyến vú, giúp vết thương lành từ trong ra để bảo tồn toàn bộ tuyến vú của bệnh nhân. 

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Bệnh nhân được phẫu thuật không dùng kháng sinh, vết thương được điều trị lành từ trong ra để bảo tồn toàn bộ tuyến vú của bệnh nhân. Ảnh. Dân Trí

 Chị Minh Phương chia sẻ niềm vui sau khi phẫu thuật thành công: "Dù biết đây là trường hợp rất hiếm gặp nhưng nếu lúc bình thường, tôi sẽ dễ tiếp nhận hơn là khi đang mang thai như vầy. Rất may tôi được các bác sĩ Bệnh viện FV tư vấn rõ ràng các bước thực hiện. Và càng yên tâm hơn khi bệnh viện có cơ sở vật chất hiện đại, các bác sĩ dày kinh nghiệm đã không dùng kháng sinh, nhằm bảo vệ em bé trong bụng".

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