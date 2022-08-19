Lai Châu: Người vợ cùng nhân tình giết chồng bị bắt sau 7 tháng bỏ trốn

Xã hội 19/08/2022 14:19

Sau 7 tháng lẩn trốn, nghi phạm cùng người tình giết chồng xảy ra tại bản Lùng Than (xã Mù Sang, huyện Phong Thổ) đã bị Công an tỉnh Lai Châu bắt giữ.

Theo Báo Gia Đình Việt Nam, Công an tỉnh Lai Châu vừa bắt giữ đối tượng Tẩn Ú Mẩy (33 tuổi, trú tại xã lê Lợi, huyện Nậm Nhùn), đồng phạm giết anh Tẩn Vần K. (41 tuổi, chồng Mẩy). Mẩy bị công an bắt giữ sau 7 tháng lẩn trốn và đang có ý định vượt biên qua Lào.

Đồng phạm sát hại anh K. là Phàn Sần Tông (33 tuổi, trú tại xã Mồ Sì San, huyện Phong Thổ), người tình của Mẩy, đã bị Công an tỉnh Lai Châu bắt giữ vào ngày 23/1.

Ngày 20/1, người dân địa phương phát hiện anh Phàn Vần K. (41 tuổi, ở bản Lùng Than, xã Mù Sang, huyện Phong Thổ) tử vong tại đoạn đường vắng thuộc khu vực nương ruộng bản Lùng Than.

Lai Châu: Người vợ cùng nhân tình giết chồng bị bắt sau 7 tháng bỏ trốn - Ảnh 1
Tẩn Ú Mẩy (33 tuổi) ủ mưu cùng tình nhân giết chồng. Ảnh. VTC NEWS

 Trước đó thông tin từ Báo VTC News, đầu năm 2020, do mâu thuẫn chuyện vợ chồng, Mẩy rủ Tông xuống Hà Nội làm thuê rồi chung sống như vợ chồng. Một thời gian sau, nghe tin anh K. đánh đập con cái, nên Mẩy nảy sinh ý định giết chồng và có rủ Tông tham gia nhưng đối tượng này không đồng ý.

Đến tháng 1/2022, K lấy vợ, Mẩy dọa Tông sẽ nói chuyện 2 người cho K biết nếu Tông không cùng đi giết chồng Mẩy. 

Tông đồng ý, sau đó Tông gọi điện lừa K. rằng mình có ma túy và rủ tìm người mua, nếu bán được sẽ chia nhau tiền. Lúc này K. đồng ý và hẹn gặp Tông để xem hàng.

Khoảng 22h ngày 19/1, trong lúc Tông lừa K. xem gói ma túy giả trên đoạn đường vắng thuộc khu vực nương ruộng bản Lùng Than, xã Mù Sang, huyện Phong Thổ. Nhân lúc K không để ý, Mẩy từ bụi cây lao ra dùng thanh sắt tấn công khiến người chồng gục ngay tại chỗ.

Chưa dừng lại, Mẩy tiếp tục đưa hung khí cho Tông đánh đập nạn nhân tới mức tử vong. Sau khi gây án, Tông chở Mẩy đi vứt công cụ gây án và về nhà Tông ngủ.

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